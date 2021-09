“헤이 조지, 당신이 내 목숨을 구했어” 로드니 킹과 촬영자 홀리데이의 만남[정미경 기자의 청와대와 백악관 사이]

로드니 킹 사건 이듬해 경찰관들이 무죄 판결을 받자 LA폭동이 발발했다. 킹(가운데)은 진정을 호소하는 기자회견에서 “우리 좀 잘 지내면 안 될까?(Can we all just get along?)”라는 유명한 말을 남겼다. LA타임스