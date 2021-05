외신기자 놀라게 한 文질문 “우리 여기자는 왜 손 안드나”

문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 21일 오후(현지시간) 한-미 정상회담을 마치고 백악관 이스트룸에서 공동 기자회견을 하고 있다. 뉴시스



문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 한·미정상회담이 성공적으로 마무리된 가운데, 문 대통령이 기자회견에서 한 발언이 현지에서 화제가 되고 있다.문 대통령은 21일(현지시간) 바이든 대통령과의 정상회담 후 백악관 이스트룸에서 공동 기자회견을 통해 양국 기자들과 질의응답 시간을 가졌다.마지막 질문을 앞둔 상황에서 문 대통령은 “우리 여성 기자들은 왜 손을 들지 않습니까?”라고 물었다.잠시 정적이 흐르자 문 대통령은 “아니, 우리 한국은 여성 기자들이 없나요?”라며 다시 한 번 여성 기자를 찾았다.앞서 바이든 대통령이 질문자로 호명한 미국 기자들은 여성이었고, 한국 기자단의 첫 질문은 남성 기자가 했다. 한국과 미국 기자가 번갈아 두 번씩 총 네 번의 질문 기회가 있는 만큼, 문 대통령이 한국 남자 기자에 이어 여자 기자에게도 질문 기회를 주려는 취지였다고 청와대는 설명했다.회견을 지켜본 일부 외신 기자들은 이 장면을 꽤 인상 깊게 본 듯 했다.AFP통신 소속 마이클 매티스 기자는 트위터에 “문재인 대통령이 백악관 기자회견에서 질문을 받으려고 여성 기자를 찾았(고 얻었)다”며 당시 상황을 설명했다. 미 CBS 뉴스 소속 캐서린 왓슨 기자는 “문 대통령이 여기자를 찾으려는 듯한 농담을 했다”고 트위터에 적었다.하지만 트위터 이용자들은 “그(문 대통령)는 그 직전까지는 매우 잘하고 있었다(He was doing so good up to that point)”, “이상하게 보였다(seemed odd)” 등의 반응을 보였다.문 대통령의 발언이 화제가 되는 이유는 미국에선 공개 석상에서 특정 성별을 언급하는 것이 매우 낯설게 들리며, 여성을 대놓고 우대하는 건 자칫 ‘성차별주의(sexism)’로도 받아들여질 수 있기 때문이다.한편 문 대통령의 발언 이후 한국의 여성 기자가 등장해 ‘이번 회담에서 가장 의미 있다고 생각하는 성과’에 대해 질문했고, 이에 대한 문 대통령의 답변을 마지막으로 질의응답이 마무리됐다.김소영 동아닷컴 기자 sykim41@donga.com