‘26학번’ 장혁, 하지원과 인연?…“‘시크릿가든’서 만날 뻔”

25일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘26학번 지원이요’에서는 배우 하지원이 절친한 배우 차태현이 활동하는 아묻따밴드 콘서트 현장을 찾았다.
이 자리에는 차태현뿐만 아니라 개그맨 김준현, 가수 홍경민 등이 있었다. 이 가운데 차태현이 “너 오늘 진짜 좋은 구경하는 거야. 너 장혁 ‘TJ’ 그거 알아? 오늘 그 무대 볼 수 있어. 흔치 않은 거다?”라며 배우 장혁을 언급했다.
이때 장혁이 나타나 이목이 쏠렸다. 그가 하지원과 다소 어색하게 인사를 나눴다. “둘은 모르나?”라는 차태현의 질문에 하지원이 “우리는 같이 작품 한 적이 없어”라고 밝혔다. 차태현이 “아, 그래? 난 둘이 잘 아는 줄 알았지”라며 폭소했다.
이를 지켜보던 제작진이 “원래 드라마 ‘시크릿가든’ 남자 주인공이 (현빈이 아니라) 장혁 씨였다고 하더라”라며 캐스팅 얘기를 꺼냈다. 장혁이 고개를 끄덕였다. 그가 “아, 옛날에 (그랬다)”라고 말하자, 하지원 역시 “처음에 그랬다”라고 거들었다. ‘시크릿가든’에서 남녀 주인공으로 만날 뻔했다는 뒷이야기에 차태현이 놀라워했다. 그가 “그래? (하지원) 너도 알고 있었어? 진짜 만날 뻔했네~”라는 놀란 반응을 보였다.
댓글 0