조리중 나오는 초미세먼지, 뇌 인지기능 저하시킨다

기억 담당 해마서 변화 관찰
실내 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 인지 기능 저하를 유도할 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
공간-환경 변화 인지 떨어져
질병관리청 국립보건연구원은 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 건강에 미치는 영향을 확인하기 쥐를 활용한 실험을 진행한 결과 이 같은 사실을 확인했다고 25일 밝혔다.
연구에는 인간의 알츠하이머병 병리 기전과 치매 증상을 모사해 치료제 개발 및 초기 신경염증 연구에 활용되는 형질전환 쥐(알츠하이머병 동물모델)가 사용됐다.
연구 결과 초미세먼지에 노출된 동물 모델의 기억을 담당하는 뇌 부위(해마)에서 변화가 관찰됐다. 공간 기억 및 환경 변화 인지 능력도 저하된 것으로 나타났다. 기억 형성과 신경세포 간 연결에 관여하는 단백질 발현이 감소해 세포 간 신호 전달 체계가 정상적으로 작동하지 않는 현상도 확인됐다.
연구진은 이번 연구가 조리 과정에서 발생하는 초미세먼지가 뇌 건강에 영향을 줄 가능성을 동물실험을 통해 확인한 것으로, 실내 공기질 관리의 중요성을 보여준다고 설명했다.
김원호 국립보건연구원 만성질환융복합연구부장은 “실내 공기질 개선과 조리 시 환기 강화 등 실내 초미세먼지 저감이 치매와 같은 퇴행성 뇌질환 위험을 낮추는 잠재적 예방 전략이 될 수 있다”고 말했다.
신예린 기자 yrin@donga.com
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