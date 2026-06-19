‘응사’ 민도희 “1년 넘게 카페 알바…긍정적 영향 받아” 유튜브서 공개

‘응답하라 1994’에 출연했던 배우 민도희가 1년 넘게 해온 카페 아르바이트 경험이 본인에게는 긍정적인 영향을 미쳤다고 이야기했다.
17일 민도희가 운영하는 유튜브 채널 ‘미니도희’에는 ‘카페 알바를 그만뒀습니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.
이날 민도희는 아침부터 분주하게 외출 채비를 했다. 그는 “카페 아르바이트를 간다, 사실 이렇게 오해하게 될 줄은 몰랐는데 하는 곳에서 1년 넘었다”라며 “처음에 아르바이트를 하게 됐을 때는 긴장도 되고 민망스럽고 솔직히 그런 게 있었다, 그런데 시작이 어렵지 하길 잘했다는 생각”이라고 이야기했다.
이어 “아르바이트하기 전에는 많이 작아져 있었고 기분이 항상 좀 울적했다, 그래서 다운돼 있었는데 일을 하면서 ‘나는 나를 필요로 하는 일을 원했었구나’ 싶어서 신기하게 활기가 생겼다”라며 “나의 쓸모를 인정받으니, 기분이 나아지더라, 좋은 영향을 받아서 여러모로 일한 걸 너무 좋게 생각한다”라고 말했다.
또한 민도희는 “사실 아르바이트라는 게 보통 20대 초반에 무조건 하는 그런 느낌이 있지 않나, 그런데 나는 좀 특이하게 서른이 넘어서 처음 아르바이트를 하게 된 거니까… 나이 먹고 하려니 처음엔 용기도 안 나고 했다”라면서도 “지금은 재밌게 일하고 있고 출근하는 맛을 알게 됐다고 해야 되나 그렇다”라고 했다.
하지만 이제 아르바이트를 그만두게 됐다고. 민도희는 “곧 알바를 마무리할 거 같다, 본업을 조금씩 하는 게 생겨서 이제 곧 마무리할 예정”이라며 “나는 오랜만에 ‘쓰임’이 있는 게 꽤 잘 맞았고 반복되는 일을 하는 것도 적성에 맞았다, 그냥 있을 때는 우울하고 처지는데 일을 하면 텐션이 올라가서 긍정적인 영향을 준 거 같다, 뜻깊은 1년이었고 후회는 없다”라고 솔직한 소감을 전했다.
한편 민도희는 지난 2012년 걸그룹 타이니지로 데뷔했으며, 이듬해 tvN 드라마 ‘응답하라 1994’에 출연하며 큰 사랑을 받았다. 이후 배우로 전향하고 활동 중이다.
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