투어스, 日에도 청량 에너지…8월 새 싱글 ‘소다 소다’ 발매

1일 하이브(352820) 레이블인 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 오는 8월 4일 일본 싱글 2집 ‘소다 소다’(SODA SODA)를 발매한다. 이번 앨범에는 일본 오리지널 곡을 포함해 3곡이 수록된다.
투어스는 지난해 7월 일본에 정식 데뷔했다. 당시 이들이 발표한 일본 데뷔 싱글 ‘나이스 투 씨 유 어게인 (Nice to see you again)(원제 はじめまして/하지메마시테)’으로 발매 첫 주 오리콘·빌보드 재팬 주요 주간 차트 1위에 올라 4관왕을 달성했다. 음반 누적 출하량 25만 장을 넘겨 일본레코드협회 골드 디스크 ‘플래티넘’ 인증을 받았다.
현지 인기에 힘입어 오는 11일 현지 국민 밴드 미세스 그린 애플이 여는 대형 공연 ‘미세스 그린 애플 프레젠츠 ’세레모니‘’ 무대에 오른다. 또 8월 14~16일 일본 최대 음악 축제 ‘서머 소닉 2026’에 출격한다.
한편 투어스는 2024년 데뷔곡 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’로 단숨에 주목받았다. 이어 ‘내가 S면 넌 나의 N이 되어줘’, ‘마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?’, ‘오버드라이브’까지 연달아 히트에 성공해 왔다. 지난 4월 ‘노 트래저디’를 발매하고 타이틀곡 ‘널 따라가’로 첫 밀리언셀러(음반 판매량 100만장)를 달성하고, 음악 방송 2관왕에 올랐다.
더불어 투어스는 오는 27~28일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔(구 올림픽체조경기장)에서 아시아 투어 ‘24/7:포:유’를 개최한다. 이 공연은 시야제한석까지 매진됐다.
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