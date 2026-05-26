스타벅스 논란에 JK김동욱 등판…“귀찮게 왜 가고 싶게”

스타벅스코리아의 ‘탱크데이(Tank Day)’ 논란이 이어지는 가운데, 가수 JK김동욱이 스타벅스를 지지하는 취지의 게시물을 올렸다.
JK김동욱은 25일 자신의 소셜미디어에 “평소에 잘 가지도 않는데 귀찮게 왜 가고 싶게 만드냐고”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.
공개된 사진에는 스타벅스 로고와 함께 “가고 싶으면 갑니다. 선택은 자유입니다”라는 문구가 담겼다.
이번 논란은 스타벅스코리아가 지난 18일 진행한 이벤트에서 비롯됐다. 당시 스타벅스는 이벤트명을 ‘탱크데이’로 정하고 “책상에 탁!”이라는 홍보 문구를 사용했다.
이후 온라인에서는 ‘탱크데이’라는 표현이 1980년 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 탱크 진압을 연상시킨다는 지적이 제기됐다. 또 “책상에 탁!”이라는 문구 역시 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언을 떠올리게 한다는 비판이 이어졌다.
논란이 확산하자 정용진 Shinsegae Group 회장은 지난 19일 “5·18 민주화운동 영령과 유가족, 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다”며 공식 사과했다.
하지만 논란은 쉽게 가라앉지 않았고, 정 회장은 이날 다시 대국민 사과에 나서며 고개를 숙였다.
한편 JK김동욱은 그동안 정치·사회 현안과 관련한 발언을 꾸준히 이어오며 온라인상에서 화제를 모아왔다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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