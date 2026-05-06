‘패션계의 오스카’ 멧 갈라 빛낸 블랙핑크

블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스