‘패션계의 오스카’ 멧 갈라 빛낸 블랙핑크

  • 뉴시스(신문)

  • 입력 2026년 5월 6일 08시 47분

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블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 2026.05.05 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크의 제니가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 로제가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스

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블랙핑크 지수가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스
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블랙핑크 리사가 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 ‘코스튬 인스티튜트 베네핏’(멧 갈라)에 참석해 포토타임을 갖고 있다. ‘멧 갈라’는 패션 잡지 ‘보그’가 주관하는 연례행사로 세계 정상급 스타들이 모여서 ‘패션계의 오스카’로도 불린다. 뉴욕=AP 뉴시스
그룹 블랙핑크가 ‘패션계의 오스카’로 불리는 세계 최대 패션 자선행사 ‘멧 갈라’에 나란히 참석했다.

제니, 로제, 리사, 지수는 4일(현지 시간) 미국 뉴욕 메트로폴리탄 미술관에서 열린 2026 멧 갈라에 참석해 각양각색의 패션을 선보였다.

K-팝 아티스트 최초로 호스트 위원회에 이름을 올린 리사는 화이트 시스루 드레스로 파격적인 모습을 선보였다. 홍콩 디자이너 로버트 운이 제작했으며 6만6000개 이상의 흰색 스와로브스키 크리스털이 사용됐다. 제작에만 약 2860시간이 소요됐다.

지수는 꽃 장식에 튜브톱 드레스를 입어 우아한 모습을 연출했다.

로제는 블랙 드레스에 실버 악세사리 등을 매치해 고혹적인 분위기를 선보였다.

제니는 푸른빛과 인어를 연상 시키는 드레스로 화려함과 우아함을 동시에 선보였다. 드레스 제작에는 약 540시간이 소요됐으며 1만5000개의 자수가 올라갔다.

멧 갈라는 패션 잡지 보그가 주관하는 자선 모금 행사로 1948년부터 시작됐다. 이후 매해 특정 테마와 드레스코드를 제시해 왔다.

올해는 “패션은 예술이다”라는 주제로 진행됐다.

[서울=뉴시스]

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