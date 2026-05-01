‘47세 연예계 최고령 산모’ 한다감 “축하 감사…희망 드려 뭉클”

배우 한다감(개명 전 한은정)이 ‘예비 엄마’가 된 가운데, 축하해준 이들에게 감사 인사를 전했다.
4월 30일 한다감은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “축하해 주셔서 감사합니다, 전 지금 부모님께 인사드리러 세종 보섬가에 와 있습니다”라며 “데뷔 이래로 이렇게 축하 전화를 많이 받은 건 처음이에요, 제가 생각했던 것보다 더 생명을 잉태하는 것에 대해 많은 분이 관심 가져 주시고 응원해 주시는 것 같아 놀랐습니다”라고 말했다.
이어 “살면서 이렇게 많은 DM은 처음 받아봤어요, 아무래도 제가 47살에 연예계 최고령 산모가 되다 보니 많은 분이 놀라기도 하셨고 응원도 많이 해주시는 것 같아요”라고 덧붙였다.
그러면서 “제일 뿌듯했던 건 아이를 바라는 분들에게 희망을 드렸다는 사실입니다, 너무 뭉클했습니다, 제 기사를 보고 힘들지만 희망을 놓지 않겠다고 고맙다고 메시지를 정말 많이 주셨어요”라며 “물론 나이라는 건 무시할 순 없지만 이제는 시대도 많이 달라졌고 나이보다는 관리가 중요하니 꿈과 희망을 드리고 싶어요, 꾸준함이 중요해요, 저도 정말 노력하고 관리해서 얻은 축복이에요, 여러분도 할 수 있어요, 좌절하지 마시고 꼭 희망을 가지시길 바라요”라고 덧붙였다.
한다감은 “앞으로 제가 47세 최고령 산모가 된 ‘꿀팁’들을 소소하게 공유할 테니 같이 행복해지고 많은 분이 기쁨을 만끽하셨으면 좋겠습니다, 축하해주신 많은 여러분들 정말로 감사드립니다”라고 재차 감사 인사를 전했다.
이후 5월 1일 다시 SNS에 근황 사진을 올렸다. 이와 함께 개명 소식을 전해 눈길을 끌었다.
한편 1980년 9월생으로 현재 만 45세이자 세는 나이로는 47세인 한다감은 지난 1999년 MBC 드라마 ‘사랑을 위하여’로 데뷔한 뒤 드라마 ‘명랑소녀 성공기’, ‘풀하우스’, ‘서울 1945’, ‘구미호: 여우누이뎐’ 등의 작품을 통해 인기를 얻었다. 또한 최근에는 개인 유튜브 채널을 하고 있다.
또한 한다감은 2020년 1년여의 열애 끝에 1세 연상의 사업가와 결혼했다. 이후 6년 만에 2세 소식을 전해 많은 이의 축하를 받고 있다.
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