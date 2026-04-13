박지현, 전국투어 포문…영화 같은 공연 성료

박지현은 지난 10일부터 12일까지 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘2026 박지현 콘서트 쇼맨쉽 시즌2 “SHOWMANSHIP SEASON 2” - 서울’을 총 3회 개최해 팬들과 만났다.
이번 공연은 약 150분간 한 편의 영화를 보는 듯한 구성과 다채로운 셋리스트로 관객들의 뜨거운 호응을 이끌어냈다. 오프닝 VCR 이후 박지현은 ‘우리는 된다니까’와 마이클 잭슨 댄스 퍼포먼스를 결합한 무대로 화려하게 등장하며 공연의 포문을 열었다. 이어 ‘나야나’, ‘바다사나이’, ‘녹아버려요’ 등 에너지 넘치는 무대를 연달아 선보이며 초반부터 분위기를 끌어올렸다.
이어진 무대에서는 ‘애간장’, ‘기도’를 통해 감성적인 보컬을 선보였고, 객석 인터뷰를 포함한 브릿지 코너로 팬들과 가까이 소통하는 시간을 가졌다. ‘갈무리’ 무대에서는 포장마차 소품을 활용해 색다른 연출을 더했고, 암전 없이 ‘밤안개’까지 무대가 이어지며 공연의 몰입도를 높였다.
이후 ‘Swing Baby’ 무대에서는 뮤지컬 같은 연출을 선보이다 전화 통화를 연기하며 자연스럽게 퇴장했다. 이어 ‘만물 트럭’ 무대로 다시 등장해 트럭 세트와 확성기 소품을 활용한 유쾌한 퍼포먼스로 현장에 활기를 더했다.
특히 한복 쾌자를 입고 진행한 국악 메들리 무대에서는 ‘한오백년’, ‘강원도 아리랑’에 이어 국악팀과 함께 ‘쓰리랑’, ‘망부석’, ‘못난놈’까지 선보이며 한국적인 정서와 박지현만의 색깔을 동시에 담아냈다. 또 ‘무’, ‘그대가 웃으면 좋아’, ‘비나리’ 등 다양한 장르의 곡을 선보이며 폭넓은 음악적 스펙트럼과 뛰어난 가창력을 입증했다. 중간중간 재생된 VCR에서는 ‘친구’ 패러디와 ‘박교관’ 콘셉트 영상이 공개돼 웃음을 자아냈다.
‘아름다운 인생 이야기’ 무대에서는 부모님의 사진을 활용한 연출로 진한 감동을 전했으며, ‘나이트클럽 메들리(이유같지 않은 이유, Gimme Gimme, 잘못된 만남)’에서는 미러볼과 함께 흥겨운 분위기를 연출했다. 공연 말미, ‘떠날 수 없는 당신’을 부른 뒤 퇴장한 박지현은 팬들의 뜨거운 앵콜 요청에 힘입어 ‘환희’로 다시 무대에 올랐다. 이후 밴드 멤버들을 소개하며 감사 인사를 전했고, ‘이제는’으로 공연의 열기를 이어갔다. 마지막으로 자필 초대장을 활용한 ‘초대장’ 무대를 선사하며 팬들에게 진심을 전했다.
무대를 마무리하며 박지현은 “함께해 주셔서 진심으로 감사하다”며 팬들에게 인사를 전했고, 마지막까지 진정성 있는 무대로 깊은 감동을 선사했다. 이후 퇴장하는 모습과 백스테이지를 담은 엔딩 퍼포먼스로 특별한 여운을 남겼다. 박지현은 매력적인 비주얼과 탄탄한 실력으로 ‘미스터트롯2’에서 선을 차지하며 대중들에게 얼굴을 알렸다. 이후 ‘트랄랄라 유랑단’, ‘길치라도 괜찮아’, ‘나 혼자 산다’, ‘마이턴’ 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 다재다능한 매력을 보여줬다.
지난해 1월 첫 미니앨범 ‘오션(OCEAN)’에 이어 지난 2월 23일 첫 번째 정규 앨범 ‘MASTER VOICE’를 발표하며 가수로서의 입지도 공고히 하고 있다.
2026 박지현 콘서트 ‘쇼맨쉽 시즌2’는 대구, 광주, 인천, 전주, 고양, 부산, 성남 등으로 이어진다.
댓글 0