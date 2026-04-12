‘먹짱’ 신기루 “만두 70개·LA 갈비 4kg까지 먹어봐”

12일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’) 352회에서는 닮은 꼴 코믹 걸크러시 이순실과 신기루가 ‘폭풍 먹방’을 선보인다.
신기루는 “박명수 선배님 입에 오바로크를 치겠다고 호통치는 언니를 보고 만나보고 싶었다”라며 “나는 걸크러시 동생, 이순실이 걸크러시 언니”라고 말해 이순실의 광대를 치솟게 한다. 커플 핑크 니트를 입고 자매 같은 모습을 뽐내는 두 사람의 싱크로율에 전현무는 “둘이 같이 나오니까 너무 헷갈린다”며 잃어버린 쌍둥이를 발견한 듯 놀라움을 자아낸다.
이순실과 신기루는 쌍둥이 같은 비주얼만큼 닮은 먹성을 자랑해 웃음을 안긴다. 이순실이 “만두 40개를 한 번에 먹어봤다”라고 하자 신기루는 “나는 만두를 70개까지 먹는다, ‘만찢녀’(만두 찢은 여자)다”고 밝혀 이순실의 두 눈을 휘둥그레지게 만든다. 김숙은 “신기루가 LA 갈비를 4kg 먹어서 별명이 ‘엘사’가 됐다”고 신기루의 먹성을 증언해 폭소를 유발한다.
신기루가 이순실의 가게 부흥을 위해 연 매출 55억 갈비살집, 3대째 이어져 온 치킨집 등 먹과사전을 오픈한 가운데, 핑크 니트 자매 이순실과 신기루의 먹방이 시선을 사로잡는다. 특히 닭다리를 하나씩 들고 뜯어먹는 모습에 김숙은 “완전 데칼코마니야”라며 ‘찰떡 먹성 케미’를 인정한다.
그런가 하면, 연 매출 55억의 갈비살집에서 맛과 사장님의 운철학에 감동을 받은 이 이순실은 “쓰러져도 냉면 외길로 간다”라며 깔끔하게 메뉴 정리를 선언했다는 후문. 이순실과 신기루의 ‘먹방’은 12일 오후 4시 40분 ‘사당귀’ 본방송에서 확인할 수 있다.
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