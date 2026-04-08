리센느 컴백, 인센스 향 ‘런어웨이’

그룹 리센느(RESCENE/원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)가 오늘(8일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 디지털 싱글 ‘Runaway’(런어웨이)를 공개한다.
또 리센느는 컴백을 기념해 팬들과의 특별한 소통 이벤트도 준비했다. 디지털 싱글 ‘Runaway’ 음원 공개 1시간 전인 오늘(8일) 오후 5시 공식 SNS를 통해 컴백 카운트다운 라이브를 진행하며 팬들과 소통할 계획이다.
리센느는 컴백을 하루 앞둔 지난 7일 오후, ‘Runaway’의 뮤직비디오 티저를 추가 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 공개된 영상 속 리센느는 누군가의 감시 아래 틀에 박힌 일상을 보내는 모습으로 긴장감을 자아냈다. 이를 견디지 못한 한 멤버가 자리를 박차고 나서고, 이후 모든 멤버들이 모여 빛이 새어 나오는 의문의 문을 열며 마무리돼 본 뮤직비디오에 대한 궁금증을 자극했다.
이번 앨범의 메인 향기는 ‘인센스(Incense)’로, 스산한 공기 속에 무겁게 가라앉은 침묵과 그 위를 천천히 감도는 연기를 떠올리게 하는 향이다. 리센느 특유의 고급스럽고 아련한 감성 위에 조용한 긴장감을 더하며, 한층 단단해진 내면과 분명해진 방향성을 드러낸다. ‘Runaway’는 리센느가 만들어가는 새로운 방향성과 끝내 자신들만의 색에 도달하고자 하는 의미를 선명하게 보여주는 곡이다. 앞으로 밀어붙이는 듯한 리듬 위에 몽환적인 기타 레이어와 미래적인 감각의 신스 사운드가 더해져, 긴장감과 추진력을 동시에 완성했다.
리센느의 신곡 ‘Runaway’는 단순한 탈출에 머무르지 않고, 스스로 선택한 방향으로 나아가며 자신이 선택한 길 위에서 진짜 ‘나’와 ‘우리’를 완성해 가는 이야기를 담은 앨범이다.
리센느는 오는 9일 오후 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’을 시작으로 활발한 음악방송을 이어갈 예정이다.
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