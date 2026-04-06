스트레이 키즈, 팬미팅 성료 “모든 순간 오래 기억될 것”

스트레이 키즈는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 인천 인스파이어 아레나에서 공식 팬미팅 ‘Stray Kids 6TH FANMEETING ’STAY in Our Little House‘’(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 총 4회 진행했다. 각 주차 마지막 날인 3월 29일과 4월 5일에는 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행했다. 이번 팬미팅은 티켓 오픈 이후 전 회차 전석 매진을 달성했다. ● 눈 뗄 수 없는 환상 퍼포먼스 퍼레이드
스트레이 키즈만의 흥을 만끽할 수 있는 ‘신선놀음’으로 팬미팅의 화려한 포문을 열고 열기를 단숨에 끌어올렸다. ‘반전 (Half Time)’(반전 (하프 타임)), ‘Bounce Back’(바운스 백)에 이어 최근 국내외 팬들 사이에서 명곡으로 손꼽히며 화제를 모은 ‘충돌’ 무대가 뜨거운 함성을 모았다. 특히 이번 팬미팅에서 2022년 10월 발매한 ‘Give Me Your TMI’(기브 미 유어 티엠아이) 퍼포먼스를 첫 선보였고 ‘Do It’(두 잇)의 리믹스 버전, ‘CEREMONY’(세리머니) 등 그룹 대표곡을 비롯해 ‘0801’, ‘I Like It’(아이 라이크 잇), ‘In My Head’(인 마이 헤드), ‘Phoenix’(피닉스), ‘Haven’(헤이븐), ‘Social Path (Feat. LiSA) (Korean Ver.)’(소셜 패스), ‘MIROH’(미로) 등 눈 돌릴 틈 없는 무대 퍼레이드로 팬심을 수직 상승시켰다.
2026년 3월 25일 데뷔 8주년을 맞이해 스테이에게 선물한 신곡 ‘별, 빛 (STAY)’ 최초 공개 무대는 단연 하이라이트였다. 여덟 멤버는 배 모형 리프트 장치를 타고 공연장 위로 날아올라 2, 3층 관객들과 더욱 가까이 눈을 맞췄고 스테이는 형형색색 응원봉을 흔들며 공연장을 아름다운 별빛처럼 수놓았다.
디지털 싱글 ‘Mixtape : dominATE’(믹스테이프 : 도미네이트) 수록 유닛곡을 새로운 멤버 조합으로 재구성한 스페셜 스테이지도 환호를 이끌었다. 한과 필릭스의 ‘Burnin’ Tires (창빈 & 아이엔)‘(버닝 타이어스 (창빈 & 아이엔)), 리노와 승민의 ’Truman (한 & 필릭스)‘(트루먼 (한 & 필릭스)), 창빈과 아이엔의 ’ESCAPE (방찬 & 현진)‘(이스케이프 (방찬 & 현진)), 방찬과 현진의 ’CINEMA (리노 & 승민)‘(시네마 (리노 & 승민))까지 색다른 케미스트리를 터뜨린 무대가 신선한 재미를 더했다. ● 우리만의 포근한 아지트, SKZ가 보내는 집들이 초대장
팬미팅 콘셉트에 한껏 몰입할 수 있는 다채로운 구성과 연출도 관전 포인트였다. 공연에 앞서 멤버들이 직접 내레이션한 안내 멘트로 스트레이 키즈만의 포근한 아지트로 관객들을 초대했다. 작은 집을 꾸며놓은 듯한 무대 세트는 마치 집들이를 찾은 듯 아늑한 분위기를 자아냈다. 스트레이 키즈가 스테이를 만나러 가기 위해 여덟 도깨비로 변신하는 VCR 영상, 구름을 타고 내려오는 특별한 오프닝 등 생동감 넘치는 여러 요소가 만족도를 높였다.
MC 재재의 진행 아래 다양한 게임과 토크도 이어졌다. 팬들이 요청한 미션을 수행하는 코너에서는 SNS를 휩쓴 각종 챌린지를 선보이며 호응을 모았고 3분 25초 안에 퀘스트를 완수하는 릴레이 게임, 남다른 센스와 순발력을 발휘한 음악 퀴즈, 유쾌한 액션과 재치 있는 표현력이 돋보인 집 탈출 게임을 하며 웃음꽃을 피웠다. 또한 스테이에게 들려주고 싶은 노래를 직접 불러주는가 하면 멤버들을 상징하는 동물 캐릭터 스키주(SKZOO)와 함께한 아기자기한 무대 등 매 회차 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공하고 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물했다. 앙코르 때는 객석 곳곳을 직접 찾아 스테이의 애정 어린 눈빛을 눈에 담고 교감했다. 스트레이 키즈는 팬미팅을 마치며 “지난 2주 동안 스테이와 함께한 모든 순간이 오래도록 기억에 남을 것 같다. 여러분의 삶에 활력과 긍정적인 에너지를 드릴 수 있는 팀, 언제나 자랑스러운 아티스트가 되기 위해 계속해서 노력하겠다. 스트레이 키즈와 스테이는 또 하나의 가족이라고 생각한다. 한 분 한 분을 지키고 영원히 함께할 수 있도록 최선을 다하겠다. 보내주신 사랑 더 크게 돌려드릴 테니 앞으로도 기대해 달라. 항상 감사하고 사랑한다”라며 진심을 표현했다.
여섯 번째 공식 팬미팅을 성료한 스트레이 키즈는오는 6월 6일 미국 뉴욕에서 열리는 ’더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌‘(The Governors Ball Music Festival)과 9월 11일 브라질 ’록 인 리오‘(Rock in Rio)에 헤드라이너로 나서 축제의 하이라이트를 장식한다.
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