엑스디너리 히어로즈 주연·준한, 퀭함과 서늘 사이

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH) 멤버 주연과 준한(Jun Han)이 쓸쓸한 감성의 새 앨범 개인 티저 이미지를 공개했다.
엑스디너리 히어로즈는 4월 17일 미니 8집 ‘DEAD AND’(데드 앤드)와 타이틀곡 ‘Voyager’(보이저) 발매에 앞서 그룹 공식 SNS 채널에 다채로운 티징 콘텐츠를 순차 오픈하고 있다. 3월 31일 오후에는 주연, 준한(Jun Han)의 개인 콘셉트 티저를 첫 선보이고 기대감을 높였다.
사진 속 주연과 준한은 적막하고 차가운 분위기의 공간에서 처연한 눈빛과 깊은 감정선을 드러냈다. 오래된 전화부스, 거친 벽면, 자욱한 안개 등이 어딘가 서늘하고 공허한 무드를 자아내며 신보 콘셉트를 향한 궁금증을 키웠다. 엑스디너리 히어로즈는 2026년 첫 컴백작인 이번 앨범 역시 멤버 전원이 크레디트에 이름을 올렸다. 신보에는 타이틀곡 ‘Voyager’, 지난 25일 음원과 뮤직비디오를 선공개한 ‘X room’(엑스 룸)을 비롯해 ‘Helium Balloon’(헬륨 벌룬), ‘No Cool Kids Zone’(노 쿨 키즈 존), ‘Hurt So Good’(헐트 소 굿), ‘Rise High Rise’(라이즈 하이 라이즈), ‘KTM’(케이티엠)까지 총 7트랙이 실린다. 엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범 ‘DEAD AND’와 타이틀곡 ‘Voyager’는 다음 달 17일 오후 1시 정식 발매되며, 같은 날 오후 8시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 컴백 기념 팬 쇼케이스를 개최한다.
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