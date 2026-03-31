있지 유나, 솔로 데뷔 첫 주 활약

유나는 3월 23일 솔로 데뷔 앨범 ‘Ice Cream’(아이스크림)과 동명 타이틀곡을 발표했다. 예지를 잇는 ITZY 두 번째 솔로 주자로서 자신의 개성을 함축한 작품 ‘Ice Cream’을 통해 고당도 매력을 뽐내고 국내외 팬심을 뜨겁게 달궜다.
ITZY 공식 SNS 채널에 ‘Ice Cream’ 재킷과 트레일러 비하인드, 응원법, 안무 연습, 댄스 챌린지 등 다양한 콘텐츠를 업로드해 보는 재미를 더했다. ITZY 예지, 리아, 류진, 채령이 함께 한 뮤직비디오 리액션 영상에서 막내 유나를 향한 멤버들의 애정이 드러났다. 네 멤버는 솔로 아티스트로 데뷔한 유나의 카운트다운 라이브에도 자리했고 음악 방송과 팝업 스토어 현장에 방문하거나 ‘Ice Cream’ 챌린지를 선보이는 등 든든한 지원군으로 나섰다.
유나는 전 세계 믿지와 ITZY 멤버들의 애정 어린 서포트에 힘입어 ‘Ice Cream’ 음악 방송 무대에서 긍정 에너지를 발산했다. ‘아이스크림처럼 달콤하게 녹아가는 지금 이 순간, 놓치지 말고 마음껏 즐겨보자’라는 메시지와 어우러지는 퍼포먼스로 이목을 사로잡았다.
‘Ice Cream’ 뮤직비디오 역시 최근 유튜브 조회 수 1000만 뷰를 넘기며 인기몰이 중이다. 이번 뮤직비디오는 곡을 처음 들었을 때 쉽게 연상하기 어려운 색다른 장면들이 펼쳐져 신선함을 더했고 유나의 표정 연기와 춤선이 반복 재생을 자극하고 있다.
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