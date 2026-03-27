김민주, 전남친과 술파티…♥박진영 뒤통수 얼얼할듯 (샤이닝)

오늘(27일) JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’(극본 이숙연/연출 김윤진) 7, 8회에서는 행복할 일만 남은 줄 알았던 연태서(박진영 분)와 모은아(김민주 분) 사이에 결정적인 위기가 발생한다.
앞서 연태서는 모은아를 10년 만에 처음 마주하게 된 자리에서 그의 전 연인이자 동업자였던 배성찬(신재하 분)과 싸우는 장면을 목격했다. 때문에 연태서는 모은아를 걱정했지만 혹시나 아직 정리가 되지 않은 사이일까 조심스러워했다. 그러나 모은아는 이미 마음의 정리가 끝난 뒤였고 홀로 통영에 내려가 오랜 시간 자신의 곁을 지켜줬던 배성찬과의 관계도 마무리했다.
이후 서로에 대한 여전한 마음을 확인한 연태서와 모은아는 다시 연인으로 발전, 못다 한 애틋함을 나눴다. 이런 행복한 순간도 잠시, 할머니가 쓰러져 연우리에 다녀오던 연태서가 모은아의 일터 앞에서 박소현(김지현 분)을 만나러 온 배성찬을 우연히 보게 되면서 심상치 않은 기류가 흘렀다. 두 사람이 꼬여버린 이 상황을 어떻게 풀어나갈지 궁금해지는 가운데 공개된 사진 속에는 뜻밖의 상황이 펼쳐져 있다. 통영 스테이에서 포착된 모은아가 배성찬과 맥주캔을 든 채 나란히 앉아 함께 모닥불을 쬐고 있는 것. 배성찬의 얼굴에는 후련한 듯한 미소까지 걸려 있어, 두 사람이 나누는 대화에 궁금증이 커진다.
여기에 연태서도 모은아의 통영 스테이를 찾을 예정이라 예기치 못한 불안감이 드리우고 있다. 서로의 관계를 정리한 모은아와 배성찬이지만 아직은 스테이 운영으로 인해 얽혀 있는 상황. 이런 정황을 자세히 알지 못하는 연태서의 눈빛이 흔들리는 가운데, 테이블 위 술잔이 놓여있던 흔적들은 긴장감을 더욱 고조시킨다. 특히 모은아는 예기치 못한 연태서의 방문에 놀란 표정으로 얼어붙어 있어 과연 이들에게 어떤 일이 벌어진 것인지 호기심이 더해진다.
박진영과 김민주의 위태로운 시선이 교차할 그날 밤의 이야기는 오늘(27일) 저녁 8시 50분, 2회 연속 방송되는 JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’ 7, 8회에서 확인할 수 있다.
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