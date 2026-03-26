‘5월 컴백’ 코르티스, 벌써 뜨겁다…스포티파이 ‘사전 저장’ 50만 돌파

코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 ‘그린그린’(GREENGREEN)은 26일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 ‘사전 저장’(Pre-save) 50만 회를 돌파했다. 지난 3월 6일 발매 일정 공개와 함께 사전 저장을 시작한 지 3주 만이다.
이 기간 사전 저장 수는 빠르게 늘었다. 나흘 만인 3월 10일 24만 회를 기록했고 불과 2주 만에 수치가 약 2배 뛰었다. 이를 기반으로 한 ‘카운트다운 차트 글로벌’ 순위도 상승했다. 3월 11일 자에 8위로 첫 진입한 데 이어 3월 25일 자 차트에서는 5위에 안착했다.
사전 저장은 스포티파이 이용자가 음반, 싱글 공개 전 알림을 신청하는 서비스다. 아티스트와 신보, 신곡을 향한 관심도를 가늠하는 핵심 지표로 통한다.
코르티스는 데뷔 앨범 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스’(COLOR OUTSIDE THE LINES)로 글로벌 음원 파워를 증명했다. 이 음반의 스포티파이 누적 재생 수는 발매 약 6개월 만에 4억 회(2월 26일 자)를 넘겼다. 또 수록곡 ‘고!’(GO!)와 ‘패션’(FaSHioN)은 각각 발표된 지 116일, 132일 만에 1억 스트리밍을 달성했다. 이는 2025년 발표된 K팝 보이그룹의 단일 곡 중 최단기 1, 2위에 해당한다.
한편 코르티스는 오는 5월 4일 미니 2집 ‘그린그린’을 정식 발매한다. 이에 앞서 4월 20일 타이틀곡 음원을 먼저 발표할 예정이다.
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