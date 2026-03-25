박재현 전처 “남편, 모유 수유 고집…시어머니 안 모셔서 이혼”

24일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 ‘X의 사생활’에서는 이혼 3년 차 박재현-한혜주의 이혼 후 사생활이 담겼다.
이날 배우 박재현의 전 배우자 한혜주의 이혼 후 일상이 공개된 가운데, 두 사람의 결혼 스토리가 전해졌다. 혼전 임신으로 연애 6개월 만에 결혼한 두 사람은 양육 방식으로 부딪히기 시작했다. 한혜주는 “유축하다 울었다, 숨이 막혀 죽을 것 같았다”라며 당시 과호흡이 와 힘든 상황에서도 남편 박재현이 모유를 먹여야 한다고 고집했다고 해 충격을 안겼다. “모유를 안 먹여서 이렇게 면역력이 약한 거 아닌가”라는 말을 하기도 했다고.
이어 한혜주는 “남편이 이혼하게 된 건 시어머니를 안 모셔서다”라고 밝혀 시선을 모았다. 한혜주는 “제 입장에서는 딸을 돌보는 게 더 중요했다”라며 선천성 심장병을 앓는 딸을 돌보는 게 시부모님을 챙기는 것보다 더 중요했다고 전했다.
한편 TV조선 ‘X의 사생활’은 이혼 후 달라진 X(전 배우자)의 현재와 새로운 이성과의 만남까지 전 배우자의 시선에서 지켜보는 리얼 관찰 프로그램 프로그램이다.
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