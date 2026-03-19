문별, ‘헤르츠’ 맞추고 트랙 질주

그룹 마마무(MAMAMOO) 멤버 문별이 세 번째 싱글 ‘REV(레브)’의 뮤직 샘플러를 공개했다.
‘Feel My Hertz’라는 문구와 함께 시작된 영상은 수록곡별로 각기 다른 주파수 파형을 담아내 눈길을 끈다. 이에 따르면, ‘REV’에는 타이틀곡 ‘Hertz(헤르츠)’를 포함해 ‘DREAMER(드리머)’, ‘기세’ 등 총 3곡이 수록된다.
타이틀곡 ‘Hertz’는 강렬한 비트 위에 층층이 쌓인 보컬로 몰입감을 극대화, 멈출 수 없는 질주의 에너지를 예고해 기대를 더한다. 이어 사이키델릭한 기타 톤과 몽환적인 보컬의 조화가 비현실적인 분위기를 자아내는 ‘DREAMER’, 뭄바톤 리듬을 기반으로 한계 없이 타오르는 열망을 표현한 ‘기세’가 담긴다.
문별은 ‘REV’의 전곡 작사, 작곡에 직접 참여하며 음악적 역량을 입증한다. 보컬, 랩, 퍼포먼스 등 포지션의 경계를 자유자재로 넘나드는 ‘올라운더’로서의 존재감을 다시 한번 각인시킨다는 각오다.
문별의 세 번째 싱글 ‘REV’는 오는 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 문별은 오는 21~22일 서울 용산구 노들섬 라이브하우스에서 스페셜 콘서트 ‘문별 (Moon Byul) CONCERT [MUSEUM : village of eternal glow - Live House]’를 개최한다. 문별은 밴드 세션의 연주에 맞춰 완성도 높은 무대를 선보일 예정이다.
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