‘나는솔로’ 20기 영식 10㎏ 감량 ‘나솔사계’ 출연…“현숙과는 결별”

12일 방송되는 ENA, SBS플러스 ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서는 ‘나는 솔로’ 화제의 출연자들이 새로운 사랑찾기에 나서 경기도 포천에 위치한 ‘솔로민박’을 찾는 모습이 펼쳐진다.
13기 상철이 ‘솔로민박’에 입소하고, 다음으로 ‘솔로나라 원조 두부상’인 20기 영식이 한층 훈훈해진 비주얼로 등장한다. 20기 영식은 2년 전 ‘나는 솔로’ 때보다 살이 많이 빠진 것 같다는 제작진의 질문에 “운동을 통해 한 10㎏ 정도 감량했다”고 밝힌다. 이어 그는 20기 때 최종 커플이 되었던 현숙에 대해 “(방송 후) 실제로 만나다가 인연이 아니어서 헤어졌다”고 덤덤히 고백한다. 그러면서 그는 “이번엔 한 사람에게만 직진하기보다는 여러 사람을 알아보면서 결정하는 것도 좋을 것 같다, 제 삶의 반쪽을 꼭 찾고 싶다”며 진중한 마음가짐을 보인다.
27기 영철 역시 더욱 댄디한 스타일로 ‘솔로민박’을 찾는다. 그는 “27기 방송 때보다 지방만 10㎏ 정도 뺀 것 같다”면서 “저보다 잘생기신 분들이 이번에도 많이 나오셔서 긴장되지만, 경험은 최고의 스승이다, 더욱 열심히 하겠다”고 굳은 각오를 내비친다.
24기 순자는 20기 영식을 만나고 싶다고 말했다. 3MC 데프콘, 경리, 윤보미는 “지금 그분, 여기 와 있는데”라며 과몰입기도. 또 순자는 제작진과의 인터뷰에서 “저 직진만 아는 여자인데 어떡하냐?”고 해 설렘 지수를 상승시킨다. 과연 24기 순자가 20기 영식과 로맨스를 할 수 있을지 관심이 쏠린다. 12일 밤 10시 30분 방송.
댓글 0