씨야, 15년 만에 완전체 재결합…데뷔 20주년 화려하게 장식

12일 씨야는 완전체 재결합을 발표하고, 3월 내 선공개 신곡과 팬미팅, 5월 정규 발매 계획을 밝혔다.
씨야의 세 멤버인 남규리, 김연지, 이보람은 “씨야의 20주년이라는 의미 있는 해를 맞아 팬들을 향한 마음 하나로 다시 뭉치게 됐다”라며 “멤버들은 오랜 대화를 통해 20년 동안 기다려준 팬들에게 보답하기로 했다”라고 밝혔다.
이어 “이번 재결합은 단순한 추억 소환이 아니라, 아티스트로서 새로운 시작”이라며 “이제는 과거의 성공 공식이나 타인의 결정이 아닌, 우리가 진정으로 하고 싶은 씨야만의 음악을 들려드리고 싶다”라고 각오를 전했다.
또한 “20대였던 당시에는 공부하듯 노래를 불렀다면, 이제는 직접 겪고 느낀 이야기들을 담아 진짜 우리의 음악을 들려주고 싶다”라고 성숙해진 음색과 깊어진 감성을 예고했다.
특히, 씨야 멤버들은 각각 다 다른 소속사에 소속되어 있지만, 씨야 단체 활동을 위해서 ‘씨야’라는 이름의 프로젝트 법인을 직접 설립해 주체적인 음악활동을 이어갈 계획이다.
3월 내 공개 예정인 선공개곡은 20년의 시간과 재결합의 의미를 담은 씨야 특유의 감성 발라드로, 씨야 멤버들이 직접 작사에 참여해 팬들의 오랜 기다림에 대한 사랑의 인사를 건네며 새로운 챕터의 서막을 연다. 또한, 발매 당일에는 서울 종로구에 위치한 ‘이들스’에서 팬미팅을 갖고 15년을 기다려온 팬들을 만날 예정이다.
이어, 5월 발매되는 정규 앨범에는 박근태, 김도훈 등 씨야의 최전성기를 함께 한 프로듀서들이 동참하여 씨야만의 시그니처 음악을 구현할 계획이며, 씨야의 멤버들이 직접 작사에 참여한 곡들을 포함한 다양한 노래들이 수록될 예정이다.
한편 씨야는 2006년 3월 12일 데뷔 이후 ‘여인의 향기’, ‘사랑의 인사’, ‘구두’, ‘미친 사랑의 노래’ 등 수많은 히트곡으로 큰 성공을 거뒀다. 2011년 해체를 선언한 뒤부터 수많은 팬들이 지속해서 재결합을 염원해 왔으며, 2020년 ‘슈가맨3’에 완전체로 출연하며 재결합에 대한 기대감을 높였으나, 여러 사정으로 불발되어 아쉬움을 남긴 바 있다.
댓글 0