권유리, 다섯째 임신→복잡 감정…‘말벌’ 무대 장악

그룹 소녀시대 권유리가 폭발적인 열연으로 연극 ‘THE WASP(말벌)’ 무대를 장악했다.
권유리는 지난 8일 첫 공연된 연극 ‘THE WASP(말벌)’에서 학창 시절 자신이 괴롭혔던 ‘헤더’와 우연히 재회해 충격적인 제안을 듣게 되는 ‘카알라’ 역을 맡아 관객과 만났다.
권유리는 다섯째 아이를 임신한 채 하루하루 힘겹게 살아가고 있는 캐릭터를 설득력 있게 표현하기 위해 외적인 면에서의 새로운 변신은 물론, 분노, 불안, 혼란이 교차하는 복잡다단한 감정선과 캐릭터가 지닌 날 것 그대로의 본능을 생생하게 펼쳐내는 연기로 보는 이들을 숨막히게 했다. 권유리는 이번 작품을 통해 무대 위 단 두 명의 배우가 극을 이끄는 2인극에 도전, 공간을 가득 채우는 압도적인 에너지와 팽팽한 심리전의 긴장감을 관객들에게 고스란히 전달하면서 90분의 러닝타임을 힘 있게 끌고 갔다.
이처럼 권유리는 그동안 여러 작품에서 그렸던 캐릭터와는 또 다른 결의 모습을 선보이며 한층 깊어진 스펙트럼을 입증, 앞으로의 행보가 더욱 기대되는 배우로 다시 한번 존재감을 보여줬다.
권유리의 색다른 면면이 관심을 모으고 있는 연극 ‘THE WASP(말벌)’은 오는 4월 26일까지 세종S씨어터에서 만나볼 수 있다.
