피원하모니, 순백 아우라

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 미니 9집 ‘UNIQUE’(유니크)의 두 번째 콘셉트 사진을 공개했다.
사진 속 피원하모니는 순백의 의상을 입고 몽환적인 아우라를 발산하고 있다. 멤버들은 드넓은 하늘과 바다를 배경으로 마치 현실과 환상을 넘나드는 비주얼을 선보였고, 이들을 비추는 환한 빛은 미스터리하면서도 오묘한 분위기를 더하며 시선을 사로잡는다. 피원하모니가 10개월 만에 국내에서 발매하는 신보 ‘UNIQUE’는 전작에서 영웅 파업을 선언했던 멤버들이 다시 영웅으로 복귀하기까지의 여정을 그린 앨범이다. 피원하모니는 앨범명처럼 자신들만의 유니크한 색이 담긴 음악과 퍼포먼스로 한층 더 업그레이드된 역량을 보여줄 예정이다.
피원하모니의 미니 9집 ‘UNIQUE’는 오는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 이에 앞서 6~8일에는 서울 티켓링크 라이브 아레나에서 열리는 ‘P1ustage H : MOST WANTED’ 앙코르 콘서트를 통해 세 번째 월드투어의 대미를 장식한다.
