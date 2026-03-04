베이비돈크라이, 24일 컴백

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이/이현, 쿠미, 미아, 베니)가 3월 24일 첫 미니앨범을 발매, 2026년의 첫 컴백을 알리는 오프닝 트레일러 ‘The Story Begins Here(더 스토리 비긴스 히어)’를 공개했다.
영상은 독특하고 기묘한 배경음을 기반으로 레드 톤의 애니메이션이 펼쳐지며 몰입도를 끌어올렸다. 이어 영상 말미에는 첫 미니앨범명 ‘AFTER CRY(애프터 크라이)’와 ‘2026.03.24’라는 발매 일자가 담겨 Baby DONT Cry의 컴백을 기다린 팬들의 기대감을 고조시켰다.
아울러 영상에는 ‘CHAPTER 1. AFTER CRY(챕터 1. 애프터 크라이)’, ‘CHAPTER 2. WE BLOOM(챕터 2. 위 블룸)’, ‘CHAPTER 3. BEYOND THE LIMIT(챕터 3. 비욘드 더 리밋)’이라는 문구와 이를 표현하는 듯한 독특한 애니메이션 영상이 순차적으로 펼쳐져 눈길을 끌었다.
이는 2026년 Baby DONT Cry 새 프로젝트의 계획을 암시하는 듯해 더욱 호기심을 자극했다.
이번 앨범은 Baby DONT Cry가 지난해 11월 발표한 두 번째 디지털 싱글 ‘I DONT CARE(아이 돈트 케어)’ 이후 약 4개월 만에 선보이는 신보이자 첫 미니앨범이다. 이를 통해 한층 성장한 음악과 퍼포먼스는 물론 확장된 세계관까지 담아내며 컴백을 기다린 팬들의 기대를 충족시킬 전망이다.
피네이션의 첫 번째 걸그룹 Baby DONT Cry는 시크하면서도 사랑스러운 이미지에 특유의 거침없고 당당한 에너지를 담은 노래와 퍼포먼스로 독보적인 정체성을 구축하고 있다. 최근 영국 음악 전문 매거진 NME가 발표한 2026년 주목해야 할 신예 아티스트 ‘NME 100’에 선정되며 글로벌 시장에서도 성장 가능성을 입증한 Baby DONT Cry가 이번 컴백을 통해 어떤 도약을 이뤄낼지 관심을 모은다.
Baby DONT Cry의 첫 미니앨범 ‘AFTER CRY’는 24일 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
