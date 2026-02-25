드래곤포니, 폭발적 밴드 사운드 예고

밴드 드래곤포니(Dragon Pony/안태규, 편성현, 권세혁, 고강훈)가 세 번째 EP ‘RUN RUN RUN(런런런)’의 Rhythm 버전 콘셉트 사진을 공개했다.
사진 속 드래곤포니는 각자의 포지션 악기들 사이에서 여유롭게 포즈를 취하고 있는 모습이다. 대형 스피커는 네 멤버가 함께 만들어갈 무대 위 폭발적인 밴드 사운드를 암시하는 듯해 기대감을 끌어올렸다.
드래곤포니는 각자의 개성이 돋보이는 4인 4색 스타일링으로 눈길을 끌었다. 절제된 포즈 속에 단단한 눈빛으로 카메라를 응시하는 이들의 모습에서 청춘의 뜨거운 에너지가 느껴진다.
‘RUN RUN RUN’은 불완전한 청춘의 성장 서사를 음악으로 표현해 온 드래곤포니의 진화된 밴드 사운드를 만날 수 있는 앨범이다. 타이틀곡 ‘아 마음대로 다 된다!’를 포함해 ‘손금’, ‘Zombie’, ‘리허설’, ‘숨긴 마음’까지 총 5곡이 수록된 가운데, 드래곤포니는 전곡 작사, 작곡, 편곡에 참여하며 ‘셀프 프로듀싱 밴드’로서의 존재감을 각인시킨다.
컴백에 앞서 드래곤포니는 오늘(25일) 오후 2시 위버스샵을 통해 공식 팬클럽 ‘포용(For young)’ 멤버십을 정식 오픈한다. 포용은 포니(Pony)와 용(Dragon)의 합성어로, 아티스트와 팬이 서로를 감싸주는 사이이자 드래곤포니가 선사하는 청춘의 뜨거운 순간을 함께하는 존재라는 뜻을 지녔다. ‘RUN RUN RUN’ 발매를 기념해 드래곤포니와 포용이 서로의 ‘러닝 메이트’가 되어 힘차게 달려나갈 새로운 여정에 이목이 쏠린다.
드래곤포니의 세 번째 EP ‘RUN RUN RUN’은 오는 3월 10일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
댓글 0