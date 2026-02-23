올데프 베일리, 춤추는 꽃처럼 [화보]

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.

사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.
사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.
사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.
사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.
사진 하퍼스 바자 코리아 Harper’s BAZAAR 제공.
그룹 올데이 프로젝트 베일리가 패션 잡지 하퍼스 바자 코리아와 함께한 화보를 공개했다.

이번 화보는 ‘베일리, 피어나다’는 콘셉트로 안무가이자 가수인 아티스트 베일리를 꽃이라는 오브제에 투영하고자 했다.

화보 촬영이 끝나고 이어진 인터뷰에서 베일리는 “어릴 때부터 저는 늘 댄서였고, 언제나 춤과 관련된 것들에 둘러싸여 살았죠. 나이가 들면서 깨달은 것은, 결국 제가 춤을 췄던 이유가 음악을 사랑하기 때문이라는 점이에요. 그래서 콘셉트 자체가 정말이지 저 자신이라고 느껴지더라고요. 꽃을 의인화한 것도 흥미로웠어요. 시각적으로 늘 그런 이미지를 떠올렸거든요. 배우고 성장하고 싶다는 마음요. 데뷔를 위해 낯선 한국에 발을 디딘 것도 작은 씨앗을 심고 그것이 어떻게 자라는지 지켜보는 일과 비슷한 것 같아요”라고 촬영 소감을 밝혔다.
본인의 정체성을 안무가와 가수 중 무엇으로 규정하느냔 질문엔 “춤은 제 일부예요. 음악이 제 일부인 것처럼요. 음악을 듣지 않는 날이 없고, 음악을 들으면 춤을 추지 않을 수 없죠. 그래서 스스로를 댄서다, 가수다, 래퍼다 이렇게 구분해서 생각하지는 않아요. 그냥 한 사람이라고 느껴요. 제가 할 수 있는 방식으로 제 이야기, 제 자신을 표현하려는 사람”이라고 답했다.

인생의 궁극적인 목표에 대한 자신만의 철학에 대해서도 이야기했다. “예전에는 내가 해야 할 것들을 다 해냈고, 체크리스트를 하나씩 지워가며 이건 끝났고 저건 달성했고, 그런 식으로 목표를 생각했거든요. 그런데 지금은 그 모든 게 저를 여기로 데려오는 하나의 수단이었을 뿐이라는 생각이 들어요. 한국을 알게 되고, 음악을 배우고, 이 세계로 들어오기 위한 과정이었던 거죠. 이 여정이 끝나면 또 다른 여정이 시작될 거예요.”

베일리의 화보와 인터뷰, 유튜브 콘텐츠는 하퍼스 바자 3월호를 통해 만날 수 있다.

전효진 기자 jhj@donga.com
#베일리#올데이 프로젝트

