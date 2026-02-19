‘찬너계’ 이성경 “‘이한영’ 후속 부담? 결과는 시청자들에 맡길것”

19일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥 골든마우스홀에서는 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(극본 조성희/연출 정상희 김영재/이하 ‘찬너계’) 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 정상희 감독을 비롯해 이성경, 채종협, 이미숙, 강석우, 한지현, 오예주 등 배우들이 참석해 이야기를 나눴다.
이날 자리에서 이성경은 “10년 전에 ‘역도요정 김복주’로 첫 타이틀롤을 맡았었는데 그때도 대진표가 장난이 아니었다”고 운을 뗀 후 “그때나 지금이나 변함없는 마음이다, 결과는 시청자분들께 맡기는 것 같고 좋은 작품 만들자는 마음뿐”이라고 말했다.
그는 이어 “이 작품을 좋은 작품으로, 부끄러움 없이 잘 만들자는 마음 하나로 임하는 것 같다”며 “이 작품이 어떤 도파민 포인트가 있는지 모르겠지만 확신할 수 있는 건 ‘앓이’를 할 수 있는, 깊은 ‘앓이’가 될 수 있다는 확신을 갖고 만들고 있다”고 자신감을 드러냈다. 끝으로 “전 작품이 잘 돼서 감사하게도 좋은 기운 받아서 저희 작품도 많은 사랑 받고 싶다”고 희망했다.
한편 ‘찬너계’는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’(채종협 분)과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’(이성경 분)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스를 그린 작품으로, 오는 20일 오후 9시 50분 처음 방송된다.
