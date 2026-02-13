니쥬, 日 신보 콘셉트 비주얼 공개…시크한 카리스마

JYP엔터테인먼트 걸그룹 니쥬가 일본 두 번째 EP 앨범 콘셉트 비주얼로 팬심을 사로잡았다.
니쥬는 4월 1일 일본 두 번째 EP 앨범 ‘굿 걸 벗 낫 포 유’(GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU)와 타이틀곡 ‘투 배드’(Too Bad)를 발매한다. JYP엔터테인먼트는 2월 13일 자정 그룹 공식 채널에 단체 콘셉트 이미지를 공개하고 기대감을 고조시켰다.
사진 속 아홉 멤버는 올블랙 스타일링으로 쿨하고 시크한 매력을 뽐냈다. 절제된 카리스마가 묘한 긴장감을 자아내며 강렬한 아우라를 완성했고 단단한 눈빛과 여유로운 애티튜드가 보는 이들에게 선명한 인상을 남겼다.
신보 ‘굿 걸 벗 낫 포 유’에는 주체적으로 자신의 미래를 개척해 나가는 모습을 그린 타이틀곡 ‘투 배드’를 필두로 현지 데뷔 5주년을 맞아 위쥬를 향한 애정 어린 마음을 담아 멤버들이 작사에 참여한 팬송 ‘라이트 잇 업’(Light it Up), 현지 인기 가수 니시노 카나의 히트곡 ‘디어’(Dear…)를 니쥬만의 색깔로 재해석한 커버곡까지 총 3곡이 수록된다. 2024년 7월 첫 EP ‘라이즈 업’(RISE UP) 이후 약 1년 9개월 만에 선보이는 새 EP 앨범으로 선사할 색다른 음악과 무대에 이목이 집중된다.
두 번째 EP 발표에 앞서 일본 5개 도시 총 12회 공연 규모의 아레나 투어 ‘니쥬 라이브 위드 유 2026 “뉴 에보뉴션”’(NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”)을 전개하고 컴백 열기를 예열한다. 오는 14일~15일 아이치를 시작으로 27일~28일 홋카이도, 3월 7일~8일 오사카, 18일~19일과 21일~22일 도쿄, 28일~29일 후쿠오카 등지에서 펼쳐지는 이번 아레나 투어는 전 회차 모두 매진되며 현지 관객들의 높은 관심을 입증했다.
