SM클래식스, 려욱과 2월 빈 상륙

클래식 본고장 오스트리아 빈의 양대 산맥, 빈 심포니(Wiener Symphoniker)가 한국의 K-팝 IP 및 슈퍼주니어 려욱과 손잡고 역사적인 정규 시즌 무대를 선보인다.
SM엔터테인먼트의 클래식&재즈 레이블 SM Classics(이하 SM클래식스)는 오는 2월 16일(현지시간) 빈 콘체르트하우스에서 빈 심포니와 K-POP 오케스트라 콘서트 ‘WIENER SYMPHONIKER X K-POP (부제: SM CLASSICS LIVE 2026 with WIENER SYMPHONIKER)’(빈 심포니 X 케이팝(부제: 에스엠 클래식스 라이브 2026 위드 빈 심포니))을 개최한다고 밝혔다.
이번 공연은 빈 심포니의 수장 얀 나스트(Jan Nast) 대표가 강조해온 ‘역동적이고 개방적인 악단’의 비전과 SM클래식스가 지향하는 ‘공연•악보 IP 라이선스 전략’, 그리고 글로벌 문화 네트워크를 보유한 문화예술기획사 WCN(World Culture Networks)의 기획력이 결합된 첫 번째 글로벌 공연으로, 독보적인 음색의 소유자인 슈퍼주니어 려욱이 협연자로 참여, 자신의 솔로 명곡 ‘어린왕자(The Little Prince)’와 ‘아무것도 하지 않아도 돼(It‘s okay)’를 빈 심포니의 90인조 정통 사운드와 함께 선보여 유럽 현지 관객들에게 깊은 전율을 선사할 예정이다.
이번 무대에 오르는 곡들은 2021년부터 시작된 SM클래식스의 노력의 결과물로, 원곡의 DNA를 유지하되 정통 클래식 화성과 대위법으로 재구성하여, 연주자로 하여금 진정한 ‘음악적 유희’를 느끼게 하는 탄탄한 구조를 갖췄다. 특히 한 곡의 오케스트레이션을 위해 다수의 작곡가가 협업하는 K-팝 고유의 제작 형식을 차용한 시도는 클래식 음악계에서도 이례적인 혁신으로, 이를 통해 한층 입체적이고 화려한 사운드를 구현해냈다.
SM클래식스는 “가장 전통적이면서도 역동적인 빈 심포니와의 만남은 한국 음악 IP의 예술적 깊이를 본토에서 공인받는 자리가 될 것”이라며, “이를 시작으로 글로벌 오케스트라들과 네트워크 및 파트너십을 강화하여 독자적인 오케스트레이션 IP 비즈니스 모델을 클래식 시장에 안착시킬 수 있도록 노력하겠다.”고 밝혔다.
댓글 0