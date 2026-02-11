‘데뷔’ 데일리:디렉션, 트랙리스트 공개

ODDWAVE(오드웨이브) 소속 신인 보이그룹 DAILY:DIRECTION(데일리:디렉션, D:D)이 데뷔 싱글 트랙리스트를 공개했다.
데일리:디렉션(DAILY:DIRECTION, 장윤석, 임지환, 김주형, 이원우, E-VAN(이반), EN KIM(앤 킴))은 지난 10일 오후 6시 공식 SNS 계정을 통해 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’(퍼스트:딜리버리)의 트랙리스트와 함께 트랙 샘플러 영상을 공개했다.
트랙리스트에 따르면, 데일리:디렉션의 싱글 1집에는 타이틀곡 ‘ROOMBADOOMBA’(룸바둠바)와 함께 수록곡 ‘SELF’(셀프)까지 총 2곡이 수록된다. 트랙 샘플러 영상 속에는 멤버 각자의 개성을 담은 캐릭터 이미지가 등장해 데일리:디렉션만의 세계관과 콘셉트를 드러냈으며, 짧게 공개된 음원 일부만으로도 감각적인 멜로디가 돋보여 완곡에 대한 기대감을 높였다.
특히 두 곡 모두 데일리:디렉션의 멤버 FRI:DAY(E-VAN), SATUR:DAY(EN KIM)이 작사, 작곡에 이름을 올려 눈길을 끌었다. 데뷔 앨범부터 멤버들이 직접 음악 작업에 참여하며 팀의 정체성과 진정성을 담아내 특별한 의미를 더한다.
데일리:디렉션은 독보적인 티징 콘텐츠를 연이어 공개하며 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’에 대한 궁금증을 끌어올리고 있어 이들이 보여줄 음악적 행보에 K-팝 팬들의 관심이 쏠리고 있다.
팀명 데일리:디렉션(DAILY:DIRECTION)에는 ‘매일의 선택들이 쌓여 각자의 방향을 만들어간다’는 의미가 담겨 있다. 정해진 정답을 따르기보다, 시행착오와 선택의 과정을 통해 자신들만의 길을 만들어가는 이야기를 팀의 핵심 서사로 내세운다.
소속사 ODDWAVE(오드웨이브)는 에스파(aespa), 르세라핌(LE SSERAFIM), 스트레이 키즈(Stray Kids), 제로베이스원(ZEROBASEONE) 등 다수의 주요 K-팝 프로젝트에 참여한 크리에이티브 디렉터 박소희 CCO를 주축으로 설립된 신생 크리에이티브 프로덕션으로, 첫 데뷔 그룹인 데일리:디렉션을 통해 새로운 K-팝 크리에이티브 비전을 선보인다.
데일리:디렉션은 오는 23일 오후 6시 싱글 1집 ‘FIRST:DELIVERY’를 발매하며, 같은 날 오후 8시 예스24 원더로크홀에서 팬 쇼케이스를 개최한다.
