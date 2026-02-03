‘철벽녀’ 연우, AI 데이팅 앱 대표로…낭만 따위 (러브포비아)

오는 19일(목) 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 첫 공개되는 새 드라마 ‘러브포비아’(극본 이세령/감독 왕혜령)는 사람보다 AI가 더 편한 데이팅 앱 대표 윤비아(연우 분)와 낭만파 로맨스 소설 작가 한선호(김현진 분)가 AI로 스마트한 연애를 설계하다 진정한 사랑의 의미를 깨닫게 되는 이야기로, U+모바일tv VOD를 통해 가장 먼저 만나볼 수 있다. 오늘(3일) ‘러브포비아’ 측은 AI 데이팅 앱 ‘잇츠유’ 대표 윤비아(연우 분)와 로맨스 소설계의 아이돌 한선호(김현진 분)의 상극 케미가 담긴 메인 포스터를 공개하며 색다른 로맨스 드라마의 서막을 알렸다.
포스터 속 연우와 김현진은 한자리에 앉아 있지만, 은근한 거리감이 느껴지는 포즈로 눈길을 끈다. AI 데이팅 앱 ‘잇츠유’의 대표 윤비아를 연기하는 연우는 묘한 벽이 느껴지는 차가운 분위기를 드러내고 있다. 모종의 이유로 ‘사랑을 믿지 않는 여자’가 된 윤비아가 어떤 계기로 한선호와 얽히게 되고, 그녀를 둘러싸던 철벽을 무너뜨리게 될지 호기심을 자극한다.
한선호 역의 김현진 역시 얼굴을 괸 채 정면을 응시하며 존재감을 드러낸다. 로맨스 소설계의 아이돌이라는 수식어와는 대조적으로 무미건조함이 묻어나는 눈빛이 깊은 인상을 남긴다. 한선호는 자신의 삶에 불쑥 끼어든 정반대 성향의 윤비아와 사사건건 부딪히며 티격태격 케미를 쌓아가는 동시에 진짜 사랑의 의미를 깨달아갈 예정이다.
여기에 ‘사랑에 상처 받은 당신을 위해’라는 문구는 윤비아와 한선호가 간직한 서사에 깊이를 더한다. 악연으로 얽혀 서로 으르렁대기 바빴던 두 사람 사이에 어떤 이유로 로맨스 기류가 피어오르게 될지 궁금해지는 가운데, 연우와 김현진이 선보일 쌍방 구원 로맨스에도 관심이 집중된다.
연우와 김현진의 연기 시너지가 기대되는 새 드라마 ‘러브포비아’는 WEMAD가 제작한 작품으로, 오는 19일(목) 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 공개된다.
