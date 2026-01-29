이찬원·티파니, ‘33주년 한터뮤직어워즈 2025’ MC 확정

가수 이찬원과 소녀시대 티파니가 ‘33주년 한터뮤직어워즈 2025’의 메인 MC로 확정됐다.
‘33주년 한터뮤직어워즈 2025’(33rd Hanteo Music Awards 2025, 이하 ‘HMA 2025’) 주최사 한터글로벌은 29일 시상식의 품격을 높일 진행자로 가수 이찬원과 소녀시대 티파니를 최종 확정했다.
이찬원은 가수로서는 물론, 각종 예능프로그램을 종횡무진하며 KBS ‘연예대상’ 대상을 수상하는 등 이미 검증된 진행 능력을 보유하고 있다. 그의 안정적이고 탁월한 리드 능력은 시상식의 무게중심을 단단히 잡을 것으로 기대된다.
티파니는 K팝의 글로벌 신드롬을 개척한 대한민국 대표 걸그룹인 소녀시대의 멤버로서 독보적인 존재감을 자랑한다. 수많은 무대 경험과 밝은 에너지를 겸비한 그녀가 다양한 활동을 통해 쌓아온 능숙함으로 K팝 팬들을 아우르는 소통의 창구로서 시상식을 이끌 예정이다.
‘HMA 2025’는 오는 2월 15일 오후 6시 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 화려한 막을 올린다. 현재까지 공개된 라인업에는 에이티즈(ATEEZ), 아르테미스(ARTMS), 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등 K팝 대표 주자들은 물론, 황가람, 규현, 루시(LUCY) 등 실력파 아티스트들과 이찬원, 김희재, 박지현, 손태진 등 트로트 대세들이 이름을 올렸으며 2차 라인업 공개를 앞두고 있다.
현재 ‘HMA 2025’는 각 부문별 글로벌 팬 투표를 통해 2025년 한 해 동안 사랑받은 K팝의 주역을 가리고 있다. 후즈팬(Whosfan), 뮤빗(Mubeat), 팬캐스트(Fancast) 등 다양한 플랫폼을 통해 팬들이 직접 투표에 참여할 수 있으며, 자세한 사항은 ‘한터뮤직어워즈’ 누리집에서 확인 가능하다.
댓글 0