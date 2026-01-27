‘우주를 줄게’ 감독 “청춘들에게 사랑 대한 희망 줄 수 있는 이야기”

27일 오후 tvN 새 수목드라마 ‘우주를 줄게’(극본 수진, 신이현, 전유리/ 연출 이현석, 정여진)의 제작발표회가 온라인 생중계로 진행됐다. 이 자리에는 배우 배인혁, 노정의, 박서함을 비롯해 이현석 감독, 정여진 감독이 참석했다.
이날 이현석 감독은 ‘우주를 줄게’에 대해 “한마디로 표현하자면 사돈 남녀가 어느 날 갑자기 나타난 우주를 키우게 되며 벌어지는 좌충우돌 로맨틱 코미디”라며 “가족 없이 자란 태형(배인혁 분)과 언니의 사랑을 받고 자란 현진(노정의 분)이 하늘에서 뚝 떨어진 조카를 키우면서 벌어지는 이야기로 사랑스럽게 만들어진 드라마다, 시간 가는지 모르고 볼 수 있을 거라 생각한다”라고 소개했다.
이어 정여진 감독은 “꿈도 사랑도 아이도 상상하기 어려운 청춘들에게 어쩌면 멸종위기의 사랑 같은 판타지한 착한 이야기로 다가갈 것”이라며 “보시는 분들이 내 얘기 같을 수 있고 나도 한번 꿈꿔볼 수 있는 이야기라고 생각할 수 있을 정도로 재밌게 만들려고 했다”라고 말했다.
한편 ‘우주를 줄게’는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 ‘우주’를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스다. 남이라기엔 가깝고, 가족이라기엔 너무 먼 두 남녀가 자신의 세계에 무단 침입한 새로운 ‘우주’를 통해 성장해 가는 이야기로 풋풋한 설렘과 공감을 선사할 예정이다. 오는 2월 4일 오후 10시 40분에 처음 방송된다.
