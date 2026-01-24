‘폐섬유증 투병’ 유열 “작년 7월 이식 수술, 회복 좋은 상태”

24일 방송되는 KBS 2TV ‘불후의 명곡’ 741회는 ‘불후의 명곡-아티스트 유열 편’ 특집이 전파를 탄다.
유열은 1986년 데뷔 이후 ‘지금 그대로의 모습으로’, ‘이별이래’, ‘화려한 날은 가고’ 등 ‘유열 감성’으로 대변되는 수많은 히트곡을 탄생시킨 80년대 한국 발라드의 대표 주자다. 지난 2023년 폐섬유증으로 사망 선고까지 받으며 활동을 잠정 중단해 안타까움을 자아냈던 유열은 최근 건강해진 모습으로 활동 재개를 알린 바 있다.
이날 유열의 명곡들을 되짚어볼 후배 아티스트로 노민우, 에녹, 우디, 라포엠, 리베란테(김지훈&진원)가 출격해 기대를 한층 높인다.
유열은 힘찬 걸음으로 ‘불후’ 현장에 들어서며 모두의 박수갈채를 끌어낸다. 그는 “팬들을 만나는 게 너무 감사하고, 시청자 여러분을 뵙는 게 너무 기대됐다”라며 미소 짓고, 이를 지켜보던 명곡 판정단은 시작부터 눈시울을 붉힌다.
무엇보다 유열은 생명까지 위협했던 폐섬유증 투병기를 전하며 현재의 건강 상태를 솔직히 털어놔 이목을 집중시킨다. 그는 “지난 7월 말 폐 이식 수술을 받았는데, 감사하게도 회복이 좋아 병원에서도 많이 놀라고 있다”며 “저도 기적을 경험했다고 생각한다”라고 밝혀 뜨거운 응원의 박수를 이끈다. 이어 “수술을 받고 2주쯤 지나서 아들과 영상 통화를 했다”며 “그전까지는 중환자실에서 여러 장치를 하고 있어 아들이 충격을 받을까 봐 걱정됐다, 그런데 정작 아들은 ‘아빠가 잘 고쳐서 쓸 거라고 생각했다’며 오히려 쿨하게 말하더라”며 버팀목이 된 가족을 향한 애틋함을 전했다.
유열은 80년대 큰 사랑을 받았던 이른바 ‘마삼트리오(이문세+이수만+유열)’와의 추억도 공개해 향수를 자극한다. 그는 “당시 기자님이 저희 세 사람의 공통점을 찾아 ‘마삼트리오’라는 이름으로 기사를 써주신 게 시초”라며 “실제로 얼굴 길이를 재서 붙여진 이름은 아니다”라고 말해 웃음을 자아낸다. 이어 “셋이 같이 공연도 했는데, 이수만 형이 팬 꽃다발 개수에서 나와 이문세에게 밀렸다”며 “이걸 놀리면 수만이 형이 ‘나는 봉투 같은 거 받는다’라고 너스레를 떨곤 했다”라고 덧붙여 현장을 유쾌하게 했다.
더불어 유열은 오랜 시간 자신을 응원해 준 팬들을 위해 투병 전과 다름없는 음색과 감성을 담아 2026년 버전의 ‘지금 그대로의 모습으로’를 열창한다. 특히 작곡가 지성철이 함께 무대에 올라 유열의 감격스러운 복귀에 의미를 더한다.
이에 현재 진행형 레전드의 품격을 뽐낼 유열의 전설적인 복귀 무대가 기대를 더욱 높인다. 더불어 시대를 넘어 대중에게 낭만과 추억을 선사해 온 ‘영원한 낭만 가객’ 유열이 풀어낼 이야기와 가슴 벅찬 감동과 향수의 ‘아티스트 유열 편’ 방송에 기대감이 높아진다.
