키키, 디스코 비트 ‘델룰루’ 트랙 필름 선공개

그룹 키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 미니 2집 ‘Delulu Pack(델룰루 팩)’의 수록곡 ‘Delulu(델룰루)’ 트랙 필름을 선공개했다.
영상은 도심과 자연을 배경으로 키키 멤버들의 잔상이 겹치는 디졸브 효과가 더해져 상상을 하는 듯한 느낌을 준다. 멤버들은 손을 잡고 거리를 거닐거나 자연 한가운데서 신비로운 분위기를 자아내고, 이내 황무지를 가로지르며 반전에 반전을 선사한다.
속도감 있는 비트는 런웨이를 연상케 했고, 키키 특유의 자유분방한 에너지를 담은 하우스가 전개되는 가운데, 멤버들의 섬세한 보컬이 몽환적인 무드를 배가, 이들의 무궁무진한 음악적 스펙트럼으로 이목을 끌었다.
뿐만 아니라, 2000년대 초반 광고를 떠올리게 하는 스타일링과 연출은 보는 이들로 하여금 향수를 자극, 진한 여운을 남기며 신보에 대한 기대감을 더했다. ‘델룰루’는 오는 26일 발매되는 키키 미니 2집 ‘델룰루 팩’의 수록곡으로, 경쾌한 디스코 비트 위에서 앞으로 계속 나아가는 듯한 멜로디가 런웨이를 연상케 하는 세련된 무드의 곡이다. 청량함과 약간의 허세, 유머가 절묘하게 섞여 어디에도 얽히지 않는 키키의 매력이 또렷하게 드러난다.
키키의 미니 2집 ‘델룰루 팩’은 엉뚱하면서도 귀여운 새해 소원 같은 앨범으로, 다채로운 음악과 콘텐츠를 통해 ‘함께 소원을 빌어보자’는 메시지를 전한다.
키키의 미니 2집 ‘Delulu Pack(델룰루 팩)’은 오는 1월 26일 오후 6시(KST) 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
댓글 0