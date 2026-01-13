올데이 프로젝트 타잔, 파격 ‘MEDUSA’ 비주얼…MV 공개

소속사 더블랙레이블은 지난 12일 공식 SNS를 통해 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 멤버 타잔의 솔로 곡 ‘MEDUSA’(메두사) 뮤직 비디오를 공개했다.
뮤직 비디오에는 자유분방한 바이브를 마음껏 발산하는 타잔의 모습이 담겼다. 최대한 색감을 덜어낸 영상 속 비주얼은 강렬하고 직관적인 힙합 무드를 느끼게 하며, 여기에 태극기와 대한민국의 일상적인 거리가 배경으로 등장하며 한국적인 ‘멋’과 ‘맛’까지 동시에 드러내고 있다. 타잔은 다채로운 표정과 몸짓으로 퍼포먼스를 소화해 자신만의 아우라로 3분을 꽉 채웠다. ‘MEDUSA’는 날카로운 신스 사운드에 타격감 있는 목소리가 더해진 타잔의 솔로 트랙으로, ‘See me Medusa’라는 가사가 반복되는 중독적인 훅 라인이 거친 디스토션과 겹쳐지며 타잔만의 강렬한 텐션을 만들어내는 곡이다.
올데이 프로젝트는 지난해 12월 발매한 첫 EP ‘ALLDAY PROJECT’를 통해 단체부터 유닛, 솔로까지 다양한 범위의 곡들을 선보이며 음악적 스펙트럼을 넓혔다. 멤버 영서의 보컬이 돋보이는 ‘YOU AND I’(유앤아이)와 애니, 우찬의 유닛 곡 ‘WHERE YOU AT’(웨얼유앳), 타잔과 베일리의 ‘HOT’(핫)까지 다채로운 장르를 아우르는 수록곡들이 리스너들에게 색다른 즐거움을 안겼다.
타잔만의 독보적인 색깔을 엿볼 수 있는 ‘MEDUSA’ 뮤직 비디오는 더블랙레이블 공식 유튜브 채널을 통해 만나볼 수 있다.
댓글 0