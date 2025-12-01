세븐틴, 日 베스트 앨범 곡 일본레코드협회 스트리밍 골드 인증

23일 일본레코드협회에 따르면 세븐틴의 ‘이마 -아스 세카이가 오왓테모-’(Ima -Even if the world ends tomorrow-)가 지난 11월 기준 누적 스트리밍 수 5000만 회를 돌파하며 스트리밍 부문 ‘골드’ 인증을 획득했다.
일본레코드협회는 곡의 누적 스트리밍 수에 따라 골드(5000만 회 이상), 플래티넘(1억 회 이상), 다이아몬드(5억 회 이상)로 등급을 나눠 매월 인증을 부여한다. 이번 성과로 세븐틴은 플래티넘 인증 곡 2곡을 포함해 총 18곡의 스트리밍 인증 곡을 보유하게 됐다.
‘이마 -아스 세카이가 오왓테모-’는 기타 선율과 서정적인 멜로디의 조화가 돋보이는 곡으로, 우지를 비롯해 범주, 황현이 작곡에 참여했다. 해당 곡이 수록된 세븐틴의 일본 베스트 앨범 ‘올웨이즈 유어스’(ALWAYS YOURS)는 발매 당시 누적 출하량 75만 장을 넘기며 일본레코드협회로부터 골드 디스크 부문 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 받은 바 있다.
세븐틴은 일본 현지에서 꾸준한 인기 행보를 이어가고 있다. 최근 일본 4대 돔에서 총 10회에 걸쳐 열린 ‘세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 재팬’(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN)에는 약 42만 명의 관객이 운집하며 막강한 티켓 파워를 과시했다. 또한 오리콘이 발표한 ‘연간 랭킹 2025’(집계 기간 2024년 12월 23일~2025년 12월 15일)에서도 정규 5집을 비롯한 다수의 앨범을 차트 상위권에 올리며 일본 내 견고한 음반 영향력을 입증했다.
이와 함께 세븐틴은 넷플릭스를 통해 글로벌 독점 공개되는 일본 인기 애니메이션 ‘비스타즈 파이널 시즌’ 파트2에도 참여했다. 이들이 부른 신곡 ‘타이니 라이트’(Tiny Light)가 해당 작품의 엔딩 주제곡으로 삽입되며, 우지는 이 곡의 작사·작곡·편곡 전반에 참여해 세븐틴 특유의 역동적이고 거침없는 에너지를 완성했다.
