대성, 향기 브랜드 모델 발탁…욕조 안 치명 비주얼

23일 소속사 알앤디컴퍼니(디레이블)에 따르면 대성은 새롭게 론칭하는 프레그런스 브랜드 XIMU(시무)의 모델로 발탁됐다.
XIMU는 향기를 통해 쉼의 가치를 전하는 브랜드로, 차에서 영감을 얻은 다양한 프레그런스 라인업을 선보인다. 대성은 XIMU를 대표하는 비주얼로 활약하며, 많은 이들에게 브랜드가 지닌 매력을 전할 것으로 기대를 모으고 있다.
대성은 최근 새 싱글 ‘한도초과’를 발매하고 원조 트로트돌다운 위상을 드러냈다. 그는 특유의 유쾌한 에너지와 중독성 강한 멜로디로 리스너들의 호평을 이끌어내며 멜론과 벅스 성인가요 차트에서 1위를 기록, 흥행 청신호를 켰다.
더불어 대성은 내년 1월 2일부터 4일까지 3일간 ‘대성 2025 아시아 투어 디스 웨이브 앙코르 -서울’(DAESUNG 2025 ASIA TOUR: D’s WAVE ENCORE -SEOUL)을 열고 뜨거운 열기를 이어간다. 그간 R&B 발라드부터 록, 트로트 등 장르를 불문한 다채로운 음악 색깔을 보여줬던 만큼, 어떤 무대로 팬들을 찾을지 궁금증이 더해지고 있다.
음악을 비롯해 방송, 그리고 브랜드 모델까지 여러 분야에서 활약하며 남다른 글로벌 영향력을 증명하고 있는 대성. 꾸준하게 활발한 활동을 펼치며 존재감을 공고히 하고 있는 그가 앞으로 어떤 행보를 이어갈지 기대가 모인다.
