베이비몬스터 ‘싸이코’ MV, 조회수 1억뷰 돌파…2주만의 기록

베이비몬스터의 ‘싸이코’(PSYCHO) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 회를 돌파했다. YG엔터테인먼트는 3일 “‘사이코’ 뮤직비디오가 이날 오전 11시 30분 기준 1억 뷰를 넘어섰다”고 밝혔다.
해당 영상은 미니 2집 ‘위 고 업’(WE GO UP)에 수록된 곡의 뮤직비디오로, 지난 19일 공개 이후 약 14일 만에 1억 회에 도달했다. 이는 올해 발매된 K팝 중 최단 기간 1억 뷰를 기록한 타이틀곡 ‘위 고 업’(약 13일)에 이어 두 번째로 빠른 속도다.
‘싸이코’의 상승세는 공개 직후부터 예견됐다. 영상은 유튜브 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’ 1위에 올랐으며, 월드와이드 트렌딩 뮤직비디오에서도 3일 연속 정상에 오르는 등 글로벌 팬들의 폭발적 관심을 받았다.
뮤직비디오는 곡의 긴장감을 극대화한 콘셉트 연출과 몽환적인 분위기를 전면에 내세워 높은 평가를 받고 있다. 베이비몬스터 멤버들의 과감한 비주얼 변화와 섬세한 표현력이 어우러져 특유의 몰입감을 이끌어낸다는 반응이다. 다양한 콘셉트를 소화해내는 탄탄한 퍼포먼스 역량 역시 두드러진다.
이로써 베이비몬스터는 팀 통산 15번째 억대 조회수 영상을 보유하게 됐다. 뮤직비디오뿐 아니라 YG 자체 제작 퍼포먼스 비디오 등 다채로운 콘텐츠가 연이어 성과를 내며 글로벌 팬덤을 확장하고 있다. 공식 유튜브 채널은 누적 조회수 65억 회, 구독자 1070만 명을 넘어서며 차세대 ‘유튜브 퀸’의 존재감을 다시 한번 증명했다.
한편 베이비몬스터는 지난 28일 데뷔 후 첫 ‘투사우전드트웬티파이브 마마 어워즈’(2025 MAMA AWARDS)에 출연해 ‘위 고 업’·‘드립’(DRIP) 무대와 함께 파리타·아현·로라의 ‘왓 잇 사운즈 라이크’(What It Sounds Like)·‘골든’(Golden) 커버 퍼포먼스를 선보였다. 독보적인 퍼포먼스와 안정적인 라이브에 힘입어 관련 영상들은 출연자 중 조회수 1·2위를 기록하며 주목받고 있다.
