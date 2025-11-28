“내가 뭐 하는 사람이지”…성시경, 이금희와 대화 중 눈빛 흔들린 이유

가수 성시경이 최근 자신을 둘러싼 혼란과 사기 피해 논란 속에서 속내를 털어놨다. 그는 27일 공개된 유튜브 채널 ‘만날텐데’ 영상에서 아나운서 이금희와 함께 식사하며 마음속 깊이 담아둔 고민을 전했다.
성시경은 “요즘 진짜 그런 생각을 많이 한다. 내가 뭐 하는 사람이지”라며 말문을 열었다. 이어 “아시는지 모르겠지만 저 되게 특이한 사람이다. 난 ‘내가 성시경이야’라고 사는 사람이 아니다”라고 덧붙이며 과시와는 거리가 먼 성향임을 강조했다.
그는 오랜 시간 자신을 지지해 온 팬들의 존재가 가장 큰 버팀목이라고 했다. 성시경은 “응원해 주는 분들이 많고, 이 긴 시간 성공적으로 노래를 해왔다는 건 내 연예계 커리어와 내 청춘이 같이 섞여 있는 일”이라며 “그게 되게 큰 힘이 된다. 나는 잘난 맛에 사는 사람이 아니다. 응원의 무게를 모르는 것도 아니다. 고맙다”고 진심을 전했다.
또한 “그래서 연말 공연도 잘해 보고 싶다”며 팬들에게 무대로 보답하고 싶은 마음을 드러냈다. 대화 중 이금희의 신간 ‘공감에 관하여’를 언급하며 “이 책을 읽으면 마음의 도움이 될 것 같다. 어차피 마음 공부해야 하니까”라고 말해 그가 겪고 있는 내적 혼란의 깊이를 짐작하게 했다.
한편 성시경은 최근 오랜 기간 함께 일한 전 매니저로부터 금전적 피해를 입은 사실이 알려져 안타까움을 샀다. 소속사 에스케이재원은 “전 매니저가 재직 중 회사의 신뢰를 저버리는 행위를 한 것으로 확인돼 퇴사했다”며 “정확한 피해 범위를 확인 중”이라고 밝혔다. 성시경 역시 SNS를 통해 “괴롭고 견디기 힘든 시간의 연속이었다. 가족처럼 생각한 사람에게 믿음이 깨졌다”고 토로한 바 있다.
