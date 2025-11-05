몬스타엑스, 14일 美 싱글 ‘베이비 블루’ 발매…글로벌 접수

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 3일 몬스타엑스 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미국 디지털 싱글 ‘베이비 블루’(baby blue) 커밍순 이미지를 공개했다.
이에 따르면 몬스타엑스의 신곡 ‘베이비 블루’는 전 세계 음원 사이트에서 국가별 오는 14일 0시 공개될 예정이다.
몬스타엑스는 미국 시장에 꾸준히 문을 두드려 온 그룹으로, 현지에서 굳건한 존재감을 입증해 왔다. 2018년 미국 최대 미디어 그룹 아이하트라디오가 개최하는 대형 음악 페스티벌인 ‘징글볼 투어’(Jingle Ball Tour)에 K팝 그룹 최초로 합류한 데 이어 2019년, 2021년까지 연달아 초청받아 무대를 펼쳤다. 올해 ‘2025 아이하트라디오 징글볼 투어’ 합류로 통산 네 번째 출연을 예고했다.
미국 시장 내 음반 성과도 괄목할 만하다. 몬스타엑스가 2020년 발표한 첫 미국 정규 앨범 ‘올 어바웃 러브’(ALL ABOUT LUV)는 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 5위로 진입했고, 두 번째로 발표한 영어 앨범 ‘더 드리밍’(THE DREAMING) 역시 2주 연속 해당 차트에 이름을 올렸다. 지난 9월 발매한 한국 앨범 ‘더 엑스’(THE X)는 ‘빌보드 200’ 31위를 기록, 한국 음반으로서 처음 해당 차트에 입성했다.
이 같은 성과 속에서 미국 디지털 싱글 ‘베이비 블루’ 발매 소식은 글로벌 팬들의 기대감을 한층 높인다. 믿고 듣는 음악, 믿고 보는 퍼포먼스는 물론 무르익은 팀워크와 몬스타엑스만의 음악 색채로 전 세계를 환호케 할 몬스타엑스의 행보에 귀추가 주목된다.
한편 몬스타엑스는 국가별 14일 0시 전 세계 음원 사이트를 통해 미국 디지털 싱글 ‘베이비 블루’를 발매한다.
