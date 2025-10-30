이상민, 10세 연하 아내와 시험관 준비…“오늘 아침에도 키스했다”

그룹 룰라 출신 방송인 이상민(52)이 아내와 함께 시험관 시술을 준비 중이라고 밝혔다.
그는 “아내가 루틴을 지키며 운동 중”이라며 “아이를 기다리는 과정이 쉽지 않다”고 솔직한 심정을 전했다.
29일 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’ 에 공개된 영상 ‘NEW 형사의 등장, 용의자(?) 탁재훈의 비리를 탈탈 털러 왔습니다’ 에서 이상민은 결혼 이후 근황을 전했다.
이날 탁재훈이 “결혼하고 어떤 게 제일 좋냐”고 묻자 이상민은 “누군가 나를 보고 있다는 게 좋다. 내 행동에 대해 ‘맞다, 그르다’고 말해주는 사람이 있다는 게 좋다”고 답했다.
이어 ‘최근 키스는 언제냐’는 질문에는 “오늘 아침, 헤어질 때”라고 답해 웃음을 자아냈다.
이상민은 “아내가 지금 시험관 시술 때문에 운동하고 본인 루틴대로 열심히 준비하고 있다”며 “시험관 시술이 쉽지 않다”고 털어놨다.
‘아이가 태어나면 아들이 좋냐, 딸이 좋냐’는 질문에는 “그건 구분 없다. 아내를 닮았으면 좋겠다”며 애정을 드러냈다.
그는 “나도 나쁘지 않지만, 아무래도 아내가 더 예쁘다. 다 예쁘다”며 웃으며 “아내와 반신욕도 함께 하고, 발마사지를 해준다”고 다정한 면모를 보였다.
이상민은 지난 2004년 배우 이혜영과 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 이후 20년 가까이 홀로 지내다 지난 4월 10세 연하의 사업가와 혼인신고를 마치며 재혼 소식을 전했다.
