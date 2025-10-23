지드래곤, 옥관문화훈장 “30대에 받게 된 상, 40대도 기대돼”

빅뱅 멤버 지드래곤이 ‘2025 대한민국 대중문화예술상’ 시상식에서 옥관문화훈장을 받았다.
23일 오후 6시 서울 중구 국립극장 해오름극장에서는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 ‘2025 대한민국 대중문화예술상’ 시상식이 열렸다. 사회는 배우 김민규와 박선영 아나운서가 맡았다.
이날 옥관문화훈장을 받은 지드래곤은 “지금 일주일 후면 (오래 쉬고) 컴백한 지 일 년이 된다”라며 “제 기억으로는 6살 때쯤, 멋모르고 엄마 손 꼭 잡고 이끌려서 처음 가본 곳이 오디션장이었다, 그날 이후로부터 지금까지 계속해서 같은 꿈을 꾸고 있는데, 10대 때는 가수가 꿈이었기에 꿈을 이뤘고, 20대 때는 표창도 받았고, 또 30대 되어서 옥관문화훈장까지 받게 돼서 40대가 굉장히 기대가 된다”라고 소감을 밝혔다.
이어 “어렸을 때 저는 가수를 너무 동경했다”라며 “지금 또한 그렇다, 제가 가수인 게 너무 자랑스럽고, 제가 하는 일을 사랑한다”라고 말했다.
지드래곤은 “제가 꿈을 꾸게 해주셨던 많은 선배님들이 저에게는 매일 밤 빛나는 별이었다, 별들의 노래를 들으면서 자라왔는데 그 별들 중 하나가 되고 난 후에 내년에는 저희 빅뱅도 20년을 맞이한다”라며 “멤버들과 이 영광을 같이 나누고 싶다”라고 얘기했다.
아울러 지드래곤은 “저는 평소에 자기 전에 ‘잘자, 좋은 꿈 꿔’라는 말을 한다”라며 “매일 좋은 꿈을 꾸다 보면 꿈이 현실이 되기도 한다, 꿈이 현실이 되면 새로운 꿈을 꿀 수 있다, 꼭 현실이 되지 않더라도 좋은 꿈꾸면 기분이 좋지 않나, (여러분도) 좋은 꿈 꾸시길 바란다”라고 말해 박수를 받았다. 한편 올해로 16회를 맞는 ‘대한민국 대중문화예술상’은 가수, 배우, 희극인, 성우 등 대중문화예술인은 물론 방송작가, 연출가, 제작자 등 대중문화산업 종사자의 노력과 성과를 격려하고, 대중문화예술인들의 사회적 위상과 창작 의욕을 높이기 위해 마련된 대중문화예술 분야 최고 권위의 정부 포상이다.
