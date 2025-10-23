박봄, 천문학적 양현석 고소장 공개 후 근황… 반려견 사진 “립스틱 감사”

그룹 투애니원(2NE1) 출신 가수 박봄이 YG엔터테인먼트 양현석 대표 프로듀서를 상대로 한 고소장을 공개한 뒤, 평온한 일상을 전했다.
박봄은 23일 자신의 인스타그램에 “립스틱 감사”라는 글과 함께 반려견 사진을 올렸다. 사진 속 반려견은 분홍색 립스틱 자국이 입 주위에 묻은 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 전날 공개된 고소장 게시물과는 전혀 다른 분위기의 근황이다.
앞서 박봄은 22일 “프롬(From) 박봄”이라는 글과 함께 양현석을 상대로 한 고소장 내용을 담은 사진을 게시했다. 이후 평온한 일상을 공개해, 박봄의 의도가 무엇인지 대중의 관심이 이어지고 있다.
박봄이 공개한 ‘고소장’이라는 적은 종이에는 고소인이 박봄, 피고소인이 양현석으로 쓰여 있다. “피고소인은 고소인에게 정당하게 지급돼야 할 수익금을 장기간 지급하지 않았으므로, 이에 대한 철저한 수사와 법적 처벌을 원한다”라고 고소 취지가 적혀 있다.
박봄은 “피고소인은 고소인이 참여한 음원 발매, 공연, 방송, 광고, 행사, 작사, 작곡 등 모든 활동에서 발생한 수익을 정당하게 지급하지 않았다”라며 “그 금액은 약1002003004006007001000034 ‘64272e조억 원으로 추정되며, 이는 고소인이 정당하게 받아야 할 수익이다, 그럼에도 불구하고 YG엔터테인먼트 측은 정산 내역을 제공하지 않았고, 고소인에게 단 한 차례의 정당한 지급도 이뤄지지 않았다”라고 주장했다.
그러면서 ’이로 인해 고소인은 심각한 경제적 손실과 정신적 피해를 입었으며, 이는 명백한 사기 및 횡령 행위에 해당한다“라고 얘기했다.
박봄의 게시물 이후 일각에서는 “실제 고소 절차가 진행 중이냐”는 의문이 이어지고 있다.
한편 박봄은 지난 8월부터 건강상 문제로 활동을 중단 중에 있다. 이와 관련 당시 소속사 디네이션엔터테인먼트는 ”최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다“라고 전한 바 있다.
박봄은 투애니원 활동 시절 큰 사랑을 받았으며, 독특한 음색으로 솔로 활동에서도 두각을 드러냈다. 그러나 건강 문제와 잦은 루머로 인해 활동이 제한되며 팬들의 안타까움을 사고 있다.
