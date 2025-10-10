‘개그콘서트’ 故 정세협, 마지막 무대 공개…새 코너 ‘BJ 레이블’

‘개그콘서트’가 끝까지 최선을 다해 웃음을 줬던 코미디언 고(故) 정세협의 마지막 무대를 공개한다.
오는 12일 오후 10시 45분 방송되는 KBS 2TV ‘개그콘서트’에서는 새 코너 ‘BJ 레이블’을 처음 선보여진다. 특히 지난 6일 세상을 떠난 고 정세협의 마지막 모습을 볼 수 있어 더욱 의미가 깊다.
‘BJ 레이블’은 인터넷 방송을 하는 BJ들이 모든 상황을 방송하듯이 대처하는 새로운 코너다. 이정수, 정세협, 김여운, 서유기, 유연조, 황혜선 등이 출연해 독특한 웃음을 선사할 계획이다.
첫 번째 에피소드에서는 병원에 입원한 친구 김여운을 위해 ‘BJ 레이블’ 이정수, 서유기, 유연조가 출격한다. 이들은 김여운의 병원비와 수술비를 인터넷 방송 리액션으로 해결하려는 기발한 시도를 펼친다. 특히 고 정세협은 이 코너의 하이라이트를 장식하며 강렬한 인상을 남길 예정이다.
1984년 2월생인 정세협은 2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔했다. 이후 ‘웃음을 찾는 사람들’ ‘개그투나잇’ 등에 출연했다.
정세협은 지난 2015년 백혈병 투병 소식을 전했다. 이후 2022년 한 유튜브 채널 영상에 출연해 골수이식을 받고 완치 판정을 받은 사실을 알렸다. 이후 그는 2024년에 KBS 2TV ‘개그콘서트’를 통해 공개 코미디 무대에 복귀해 ‘마지막 출근’, ‘이정수C 정세협C’, ‘이토록 친절한 연애’, ‘해바라기 포장마차’, ‘지옥의 출근길’ 등에 출연해 몸을 사리지 않는 개그 열정을 보여줬다.
이런 가운데, 정세협은 지난 6일 밤 41세를 일기로 세상을 떠나 동료들과 팬들을 안타깝게 했다. 사인은 심장마비인 것으로 알려졌다.
정세협의 갑작스러운 죽음에 KBS 2TV ‘개그콘서트’는 지난 7일 공식 인스타그램을 통해 정세협의 비보를 알리면서 “정세협 님의 안타까운 소식에 깊은 애도를 표합니다, 삼가 고인의 명복을 빕니다”라는 글로 애도의 뜻을 밝혔다.
