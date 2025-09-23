브라운아이드소울 컴백…6년만의 정규 5집 기대되는 이유

브라운아이드소울은 23일 오후 6시 정규 5집 ‘솔 트라이시클’(Soul Tricycle)로 컴백한다.
2019년 5집 하프 앨범 ‘잇 솔 라이트’(It‘ Soul Right) 이후 6년 만에 5집 완전체 앨범으로 돌아오는 이들은 ’솔‘(Soul)이라는 음악의 큰 틀에 다양한 시대의 다채로운 스타일의 곡을 담았다. 6년 만에 컴백하는 브라운아이드소울이 정규 5집 앨범으로 어떤 음악을 전할지 이목이 집중된다.
이번 앨범은 1960년대 서던 솔부터 70년대 필리 솔, 80년대 콰이어트 스톰, 90년대 컨템퍼러리 R&B와 모타운 스타일까지 50여 년의 흑인 음악 흐름을 아우른다. 브라운아이드소울은 보다 높은 완성도를 위해 일본에서 직접 마스터링을 진행하며 앨범의 완성도를 끌어올렸다.
타이틀곡 ’우리들의 순간‘은 되돌아갈 수 없는 시절의 추억을 노래한 90년대 감성의 컨템퍼러리 팝 R&B로, 브라운아이드소울의 애절한 하모니와 나얼의 폭발적인 애드리브가 어우러진다. 앨범은 인트로곡 ’솔 트라이시클‘, 70년대 솔 리듬이 빛나는 ’어쩌면 너는 이렇게도‘, 60년대 서던 솔 스타일의 ’러브 스캣 (Feat. Cosmic Chips)‘, 70년대 필리 솔을 재해석한 ’흐르는 밤의 도시‘, 90년대 감성 R&B ’이 밤 우리는‘, R&B 발라드 ’매일 너를‘, 에코브릿지와 협업한 감성적인 곡 ’익숙한 얘기‘까지 8곡의 신곡과 하프 앨범에 수록된 기발매곡 6곡까지 총 14트랙이 수록됐다.
컴백을 맞아 브라운아이드소울은 앨범 발매 하루 전인 지난 22일 CGV에서 프리미어 상영회 ’브라운아이드소울 솔 트라이시클‘을 열고, 신보를 하루 먼저 공개했다. 상영회 현장에서는 오랜 기다림 끝에 함께한 팬들을 위해 특별한 GV도 진행됐다.
그뿐만 아니라, 오는 26일 사운즈 한남 내 꽁떼비 갤러리에서 이번 정규 앨범 발매를 기념해 앨범 아트워크와 그간 공개되지 않았던 앨범 오브제와 자료를 한데 모은 아카이빙 전시회가 개최된다. 2003년 데뷔 이후 20여년간 걸어온 브라운아이드소울의 음악 여정을 오롯이 담아낸 공간으로 특별한 경험을 선사할 예정이다.
브라운아이드소울은 오는 12월 24일, 25일, 27일 크리스마스 시즌에 맞춰 서울 고척스카이돔에서 단독 콘서트를 개최한다. 이번 공연은 2019년 전국투어 이후 6년 만에 열리는 무대로, 신보 수록곡은 물론 지난 22년간의 명곡들을 아우르는 웅장한 라이브 무대가 될 예정이다. 브라운아이드소울 측은 “겨울을 따뜻하게 물들일 공연이 될 수 있도록 최고의 무대를 준비 중”이라며 “오랜 시간 기다려주신 팬들에게 깊은 울림을 전하겠다”라고 전했다.
타이틀곡 ’우리들의 순간‘ 뮤직비디오는 서정적인 분위기를 감각적으로 풀어내는 송원영 감독이 연출을 맡았으며, 배우 안재홍과 신인 배우 김주원이 출연해 극적인 몰입감을 더했다. 두 배우의 섬세한 감정 연기와 영상미는 브라운아이드소울 특유의 하모니와 어우러져 음악과 서사가 만나는 지점에서 깊은 울림을 전한다.
