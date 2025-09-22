하츠투하츠, 10월 20일 미니 1집 ‘포커스’ 발매…인기 잇는다

걸그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 오는 10월 첫 미니앨범 ‘포커스’(FOCUS)로 컴백한다.
하츠투하츠 첫 미니앨범 ‘포커스’는 타이틀곡 ‘포커스’와 지난 6월 발표된 싱글 ‘스타일’(STYLE)을 포함한 다채로운 장르의 총 6곡으로 구성되어 있으며, 10월 20일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 릴리즈된다.
이번 앨범은 하츠투하츠가 처음 선보이는 미니앨범인 만큼 한층 확장된 음악 스펙트럼을 만끽하기에 충분한 것은 물론, 국내외 챌린지 열풍을 일으키며 큰 사랑을 받은 데뷔곡 ‘더 체이스’(The Chase)와 멜론 일간 차트 26위(8월 24일 기준)로 해당 차트 자체 최고 기록을 꾸준히 경신한 ‘스타일’의 열띤 인기를 이어갈 전망이며, 미국, 멕시코, 영국, 인도네시아, 중국, 일본 등 글로벌 스테이지에서 완성도 높은 퍼포먼스로 폭발적인 반응을 얻고 국내 여러 대학 축제에서 밝은 에너지와 탄탄한 실력이 돋보이는 무대를 선사해 뜨거운 화제가 된 하츠투하츠의 새로운 모습도 만날 수 있다.
또한 하츠투하츠는 9월 22일 공식 SNS를 통해 신보 스케줄 포스터를 오픈, 아기자기한 액세서리가 곳곳에 달린 콜라주 액자 콘셉트로 다양한 티징 콘텐츠를 예고해 눈길을 끌며, 특히 이번 앨범의 수록곡 ‘프리티 플리즈’(Pretty Please)의 음원과 뮤직비디오를 오는 24일 오후 6시 깜짝 공개하고 컴백 예열에 나설 예정이다.
