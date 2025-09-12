배두나 “20년 만에 도쿄서 재회한 ‘린다 린다’ 배우들, 뛰어와 환영”

배우 배두나가 20여년 만에 ‘린다 린다 린다’에 함께 출연한 일본 배우들과 재회한 뒤 느낀 감회를 밝혔다.
배두나는 12일 오후 서울 강남구 코엑스 메가박스에서 진행된 영화 ‘린다 린다 린다’(감독 야마시타 노부히로)의 언론배급시사회 및 기자간담회에서 최근 도쿄에서 먼저 배우들과 재회했다며 “우리 정말 똑같았다, 이 프로모션과 똑같은 일정을 도쿄에 가서 했다, 아침 일찍 비행기 타고 도쿄에 도착했다, 메이크업을 받던 배우들이 중간에 다 뛰어와서 나를 환영해 줬다”고 말했다.
이어 “20년 만에 만났는데도 갑자기 우리는 너무 애들처럼 방방 뛰면서 똑같았다, 갑자기 그 시절로 돌아갔다, 자연스럽게”라고 덧붙였다.
또한 배두나는 “다만 예전과 수다 주제가 바뀌기는 했다는 생각이 든다”며 “내가 요리에 대해서 자꾸 물어보게 된다, ‘이건 어떻게 만드는 거야?’ ‘이런 음식은 어떤 재료가 들어가는 거야?’ 나이가 들다 보니 요리에 대한 것도 물어보고 10대 때와 다른 이야기를 하게 되더라”고 설명했다.
‘린다 린다 린다’는 고교생활 마지막을 장식할 축제를 준비하는 여고생 밴드와 얼떨결에 보컬이 된 한국인 유학생 ‘송’의 서툴고 반짝이는 청춘을 그린 영화. 지난 2006년 개봉한 이 영화는 올해 20주년을 기념해 4K 리마스터링 버전으로 관객들을 만난다. “21세기 최고의 일본 영화 중 하나”라는 극찬을 받은 이 영화는 우리나라 배우 배두나의 일본 영화 데뷔작이기도 하다.
배두나는 극 중 파란 마음의 보컬 송, 일본 배우 마에다 아키가 파란 마음의 드러머 쿄코, 카시이 유우가 파란 마음의 기타 케이, 세키네 시오리가 파란 마음의 베이시스트 노조미를 연기했다.
