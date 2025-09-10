임영웅, 서울 콘서트도 전석 매진…전국투어 흥행 질주

가수 임영웅의 전국투어 서울 콘서트가 예매 시작과 동시에 전석 매진을 기록했다. 인천과 대구에 이어 세 번째 매진 사례로, ‘티켓 파워’를 다시 한번 입증했다.
■ 서울 공연도 왜 이렇게 빨리 매진됐나?
소속사 물고기뮤직은 10일 “지난 9일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 진행된 2025 전국투어 콘서트 ‘아임 히어로(IM HERO)’ 서울 공연 예매가 오픈과 동시에 매진됐다”고 밝혔다. 앞서 인천, 대구 공연 역시 전석이 빠르게 동났다.
■ 임영웅, 어떤 무대 준비하나?
임영웅은 전국투어를 통해 전 세대가 함께할 수 있는 노래 선물과 화려한 무대 연출로 관객들을 사로잡을 예정이다. 특히 팬덤 ‘영웅시대’를 비롯해 폭넓은 연령대의 관객이 몰리며 매진 행렬을 이어가고 있다.
■ 정규 2집도 인기…타이틀곡 메시지는?
최근 발매한 정규 2집 ‘아임 히어로2’ 역시 호평을 받고 있다. 타이틀곡 ‘순간을 영원처럼’은 평범한 일상 속에서 서로를 미워하지 말고 사랑하며 순간을 영원처럼 살아가자는 따뜻한 메시지를 담았다.
■ 남은 전국투어 일정은?
임영웅의 전국투어는 오는 10월 17~19일 인천 송도컨벤시아에서 개막해, 11월 대구와 서울을 거쳐 광주·대전·부산으로 이어진다.
