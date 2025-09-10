김종국 아내 루머 해명 “헬스 종사자도, 20살 차이도 아냐”

가수 김종국이 결혼 후 불거진 아내 관련 루머에 대해 직접 입을 열었다. 그는 “헬스 종사자도 아니고, 20살 차이도 아니다”라며 사실과 다른 소문들을 일축했다.
■ ‘옥문아’서 어떤 대화 오갔나?
오는 11일 방송되는 KBS 2TV 예능 ‘옥탑방의 문제아들’에는 배우 박영규가 게스트로 출연한다. 이날 방송에서 새신랑 김종국은 박영규의 솔직한 결혼 조언을 듣고, 아내와 관련한 궁금증들에 직접 해명에 나선다.
■ 박영규, 김종국에게 전한 현실 조언은?
박영규는 “49세에 초혼이면 늦은 거다. 난 그 나이에 두 번째 결혼을 했다”며 웃음을 자아냈다. 이어 “와이프에게 금고 키도, 비밀번호도 다 줘라”고 말하며 사랑꾼다운 조언을 건넸다. 하지만 “선배님도 다 맡기셨어요?”라는 질문에 “그렇진 않다”며 말을 돌려 폭소를 유발했다.
또 “줄 거 다 주고 헤어졌다”며 상남자식 이별 경험담을 털어놔 김숙에게 “이제 막 결혼하는 사람에게 할 얘기냐”는 핀잔을 듣기도 했다.
■ 김종국, 아내에 대한 소문 해명
김종국은 최근 온라인에서 떠돈 ‘아내는 헬스 종사자’, ‘20살 연하설’에 대해 “사실이 아니다”라고 선을 그었다. 그는 “연애 기간이 길지 않아 소문이 나지 않은 것”이라고 설명하며 목격담이 없는 이유를 덧붙였다. 이에 김숙은 “너무 꽁꽁 숨겨서 인형과 결혼하는 줄 알았다”고 농담을 던져 웃음을 더했다.
■ ‘옥문아’ 방송 시간은?
김종국의 해명과 박영규의 결혼 조언이 공개될 ‘옥탑방의 문제아들’은 11일 오후 8시 30분 KBS 2TV에서 방송된다.
